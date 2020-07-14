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14.07.2020 - 10:49 |

ABD’de karantina koşulları geri dönüyor

Rekor günlük vakaların ardından ülkenin en kalabalık eyaleti California'da barlar, alışveriş merkezleri, restoranlar ve sinemalar yeniden kapatılıyor.

ABD’de karantina koşulları geri dönüyor

Koronavirüs vakalarının hızla artmaya başladığı California eyaletinde sıkı karantina tedbirleri yeniden yürürlüğe sokuldu.

Eyalette koronavirüs vakaları son iki hafta içerisinde yüzde 20 artınca, California Valisi Gavin Newsom, tüm barlara kepenk indirmeleri yönünde talimat verdi.

Eyalette alışveriş merkezleri, restoranlar ve sinemalar da artan vakalar nedeniyle bir kez daha süresiz olarak kapatıldı.

Nisan ayında ABD’deki koronavirüs salgınının merkezinde olan ancak daha sonra salgını kontrol altına almayı başaran New York’ta ise dört ay aradan sonra ilk kez 24 saat içerisinde hiç Covid-19 kaynaklı ölüm yaşanmadı.

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