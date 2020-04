ABD’de karantina protestosu: Gösteriler ülke geneline yayıldı

ABD’nin Michigan Eyaleti’nde Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerin kaldırılması için başlatılan protesto gösterileri ülke geneline yayıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat valilerin yönetiminde olan bazı eyaletlerde önlemlerinin kaldırılması için yapılan protestolara Twitter üzerinden destek verdi. Bu desteğin ardından protesto gösterileri, Demokratların yönettiği Minnesota, Virginia, Kaliforniya ve Kentucky’ye de sıçradı. Bu eyaletlerin dışında sosyal medyada örgütlenen protestocular Oklahoma, Ohio, Kuzey Carolina, Florida, Idaho, Minnesota, Utah, New Hampshire ve New Jersey’de sokaklara döküldü. New Jersey Eyaleti’nin başkenti Trenton’da, Kaliforniya Eyaleti’nin San Diego ve Los Angeles kentlerinde araçlarıyla konvoy oluşturan göstericiler, ekonomik sıkıntının insanları koronavirüsten daha fazla öldürdüğünü savundu. Göstericiler, “Eyaletleri yeniden açın” ve “Karantinayı bitirin, çalışmamıza izin verin” yazılı pankartlarla alınan kararları protesto etti. Gösterilerde eylemcilerin sosyal mesafe kurallarına uymaması salgının yayılmasının hızlanacağı endişelerini artırdı. Eyalet valilileri verilen emeklerin heba edildiğini belirtti.



İş yerleri açılıyor



Donald Trump, Teksas ve Vermont eyaletlerindeki bazı iş yerlerinin sosyal mesafe kurallarına uyularak gelecek pazartesi günü açılacağını duyurdu. Trump, Montana’nın kısıtlamaları cuma günü kaldırmaya başlayacağını, Ohio, North Dakota ile Idaho’nun da 1 Mayıs’ta iş yerlerini açmaya başlayacağını söyledi.

‘Böbrek yetmezliğine yol açıyor’



Amerikan gazetesi New York Times (NYT), ABD’deki Kovid-19 hastalarının birçoğunun böbrek yetmezliği yaşadığını yazdı. Gazetenin haberine göre, ülkedeki vaka sayıları artarken, hastanelerde solunum cihazının yanı sıra diyaliz makinesi konusunda da yetersizlik yaşanmaya başladı. Haberde, virüsün yol açtığı Kovid-19 hastalığına yakalananların farklı tiplerde organ yetmezliği yaşadığı ve böbrek sorunlarının bunun başında geldiği belirtildi. Habere göre uzmanlar ülkede yoğun bakımda tutulan hastaların yüzde 20 ila 40’ının böbrek yetmezliği kaynaklı komplikasyonlar yaşadığını hesapladı. Haberde, hastalığın böbrekleri özel olarak hedef alıp almadığına dair şu an için yeterli araştırma bulunmadığına da dikkat çekildi.



İSPANYA



8 milyon çocuğa ‘temiz hava’ izni



Ölenlerin ve yeni vaka sayısının düşme eğiliminde olduğu İspanya’da ölü sayısı son 24 saatte 410 artarak toplamda 20 bin 595’e ulaştı. 78 bine yakın Kovid-19 vakasının bulunduğu ülkede 14 Mart’tan bu yana sokağa çıkmasına izin verilmeyen 8 milyon çocuk için iyi haber geldi. Çocukların 27 Nisan pazartesi gününden itibaren sokağa çıkabilecek. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, çocuklara yönelik kısıtlamaların “temiz hava alabilmeleri için” gevşetileceğini söyledi. Sanchez, önceki gün akşam yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, salgının en aşırı anlarının geride kaldığını belirterek, birçok çocuğun 40-50 metrekarelik evlerden günlerdir çıkmadığını belirtti. İspanya’da, geçen hafta inşaat ve üretim sektörlerindeki işçiler iş başı yapmıştı.



İTALYA



Ölenlerin ardından Kuran okundu



Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19’un en çok ülkelerin başında gelen İtalya’nın Carpi kentinde salgından kurtulmak için her dini temsil eden temsil eden din adamları bir araya geldi. Belediye Başkanı Alberto Bellelli de hazır bulunduğu törende İmam Mourad Selmi Kuran-ı Kerim’den Al İmran suresini okudu ve “Biz Müslümanlar bu sevgili toprakların ayrılmaz bir parçasıyız, bu hastalık için Allah’a dua ediyoruz’ dedi.



ALMANYA



Zoom’da nikâh kıydılar



ABD’de salgının merkezi olan New York Eyaleti’nde ölü sayısı 2 haftanın en düşük seviyesine gelmesiyle birlikte, Vali Andrew Cuomo evliliklerin internette video konferans uygulaması Zoom üzerinden yapılabileceğini duyurdu. New York’ta Kovid-19 bulaşan Karina Lopez ile Curtis Rogers’ın nikâhı Zoom üzerinden kıyıldı.



Salgın gölgesinde Paskalya



İSTANBUL



İstanbul’daki Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi’nde düzenlenen törene dışarıdan izleyici alınmadı. Fener Rum Patriği Bartholomeos’un yönettiği töreni bazı gazeteciler izledi.



BULGARİSTAN



Dünya genelinde 260 milyondan fazla Ortodoks Hristiyan, Paskalya Bayramı’nı Kovid-19 salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasaklarının gölgesinde kutladı. Bazı bölgelerde kiliselerde toplu ibadetler yapıldı. Ancak Avrupa genelindeki Ortodoks rahipler, birçok ülkede uygulanan karantina nedeniyle boş kalan kiliselerde kendi başlarına ayinler düzenledi. Ayinler, kiliselerde kurulan sistemlerle canlı olarak internetten yayınlandı. Ortodoks Hristiyanlığın en yaygın inanç olduğu Rusya’da Paskalya Bayramı, kiliselerden ziyade evlerde kutlandı. Türkiye’de de Paskalya törenleri gerçekleştirildi. Mardin’deki tarihi Kırklar Kilisesi’nde din adamları, sosyal mesafe kurallarına uyarak, sınırlı sayıda katılımcı ile Paskalya Bayramı ayini düzenledi.



60 °C’de YAŞADI 92 °C’de ETKİSİZ



Fransa’nın Aix-Marsilya Üniversitesi’nde Prof. Demi Charrel ve ekibi, Kovid-19 hastalığına neden olan virüsü 1 saat boyunca 60 derece sıcaklığa maruz bıraktı. Bilim insanları deney için, bazı hastalardan alınan virüslerle Afrikalı maymunların hücrelerini enfekte etti. Bu hücreler “temiz” ve “kirli” diye ayrılarak tüplere kondu. 60 dereceye kadar sıcaklığa maruz bırakılan temiz tüpteki virüsün etkisizleşti. Sıcaklığa maruz kalan kirli tüpteki bazı virüsler hayatta kaldı. Araştırmada virüsün 92 derecede tamamen etkisiz hale geldiği belirlendi.



‘Yeni normalimiz bu’



Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Kovid-19 konusundaki altı özel temsilcisinden biri ve dünyanın bu hastalık konusundaki önde gelen uzmanlarından biri olan David Nabarro, salgının ne zaman ve nasıl son bulacağı konusunda karamsar bir tablo çizdi. Nabarro, insanlığın öngörülebilir gelecekte daimi bir virüs tehdidiyle yaşamaya alışması gerektiğini, başarılı bir aşı bulunmasının garantisi olmadığını söyledi. İngiliz gazetesi The Observer ile söyleşisinde şu ifadeleri kullandı:



‘Yaşlılara dikkat’

“Her virüse karşı illa ki güvenli ve etkili bir aşı geliştirilemiyor. Baz virüsler, aşı geliştirilmesi konusunda çok ama çok zorlu. Dolayısıyla öngörülebilir bir gelecekte, bu virüs sabit bir tehdit oluştururken, hayatlarımıza devam etmenin yollarını bulmak zorundayız. Bu durum, hastalığın belirtilerini gösterenleri ve onlar temas ettiği kişileri izole etmek anlamına geliyor. Yaşlıların korunması gerekecek. Hastanelerin, vakalara bakma kapasitesi garanti edilmeli. Bizim için yeni normal bu olacak.”