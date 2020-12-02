MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'de karantina süresi güncellendi
ABONE OL
02.12.2020 - 20:45 | | AA

ABD'de karantina süresi güncellendi

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınına karşı tavsiye edilen karantina süresini 14 günden 7 ila 10 güne düşürdü.

ABD'de karantina süresi güncellendi

 

CDC, virüse maruz kalan ya da enfekte kişilerle temasta bulunanların uyması gereken karantina süresini güncelledi.

Karantina süresinin 14 günden 7 ila 10 güne indirilebileceğini tavsiye eden CDC, 14 günlük karantina süresinin ise hala riski azaltmanın en iyi yolu olduğunu belirtti.

CDC yetkilileri, seyahat etmeden 3 gün önce, seyahatten sonra ise 3 ila 5 gün arasında tekrar test yaptırılması tavsiyesinde bulundu.

Koronavirüsü hiçe saydılar, parti düzenledilerKahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, yaklaşık 20 kişilik grup, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, bir bağ evinde canlı müzik eşliğinde eğlence düzenledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Selçuk, öğretmen buluşmalarında 500 bin meslektaşıyla görüştü

Bakan Selçuk, öğretmen buluşmalarında 500 bin meslektaşıyla görüştü

Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

Son dakika: Salgında korkutan rekor! Bakan Koca'dan çok net uyarılar

Son dakika: Salgında korkutan rekor! Bakan Koca'dan çok net uyarılar

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet