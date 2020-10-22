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22.10.2020 - 20:43 | | AA

ABD'de korkunç rapor! Ölü sayısı 300 bin olabilir

Gelen son dakika haberine göre; ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkedeki yeni tip koronavirüs (covid-19) kaynaklı ölümlerin 300 bin civarında olabileceğini açıkladı.

ABD'de korkunç rapor! Ölü sayısı 300 bin olabilir

 

CDC tarafından hazırlanan raporda, "normalin dışında olduğu düşünülen" veya "yanlış sınıflandırılmış 100 bin civarında ölümün" Kovid-19 salgını ile ilintilendirilebileceği kaydedildi.

Raporda, Kovid-19 kaynaklı gerçek ölüm rakamının 300 binin üzerinde olabileceği vurgulandı.

Prof. Dr. Paul Sutton, salgının, Kovid-19 ile doğrudan ilintilendirililenlerin dışındaki ölümlerde de muazzam bir etkiye sahip olduğunu ve ölenlerin sayısının resmi açıklamaların çok ötesine geçebileceğini ifade etti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki verilere göre ABD'de, koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 227 bin 419'a çıktı.

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