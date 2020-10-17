MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'de korkutan artış! 10 eyalette...
ABONE OL
17.10.2020 - 22:26 | | AA

ABD'de korkutan artış! 10 eyalette...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülke konumundaki ABD'de 10 eyalet, cuma günü bugüne kadarki en yüksek vaka sayısını kaydettiklerini bildirirken, vaka sayısı ülke genelinde de temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de korkutan artış! 10 eyalette...

ABD'deki Kovid-19 devam ederken, vaka sayılarındaki hızlı tırmanış sürüyor.

Ülkedeki 10 eyalet cuma günü, salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısını kaydettiklerini duyurdu. Bu eyaletlerin, Colorado, Idaho, Indiana, Minnesota, New Mexico, North Carolina, North Dakota, West Virginia, Wisconsin ve Wyoming, olduğu belirtildi.

Öte yandan John Hopkins Üniversitesi, ülke genelinde 29 Temmuz'da saptanan 71 bin 300 vakanın ardından, o günden sonraki en yüksek vaka sayısının cuma günü 69 bin 100 vaka olarak kaydedildiğini bildirdi.

Lüks yatlar "Dar" ve "Sunrays" Marmaris'teDünyanın en iyi yatları arasında gösterilen 90 metre uzunluğundaki "Dar" ile 86 metre uzunluğundaki "Sunrays", gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sahte içki bir can daha aldı!

Sahte içki bir can daha aldı!

Milyonlarca kişi borçtan kurtulacak! İşte detaylar...

Milyonlarca kişi borçtan kurtulacak! İşte detaylar...

Ermenistan yine Gence'yi vurdu!

Ermenistan yine Gence'yi vurdu!

Son dakika... Bakan Koca ağır hasta sayısına dikkat çekerek son durumu paylaştı

Son dakika... Bakan Koca ağır hasta sayısına dikkat çekerek son durumu paylaştı

Sıradaki Haber