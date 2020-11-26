MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor
ABONE OL
26.11.2020 - 18:12 | | AA

ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

ABD'de yeni tip koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 328 artarak 268 bin 404'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

 

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 183 bin 660 artarak 13 milyon 147 bin 864'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 2 bin 328 artarak 268 bin 404'e çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 7 milyon 808 bini geçerken, toplam test sayısı 186 milyonu aştı.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 226 bin 819 ile Texas eyaletinde görülürken, bunu 1 milyon 164 binden fazla vakayla California ve 961 binden fazla vakayla Florida izliyor.

New York ise Kovid-19'a bağlı 34 bin 345 can kaybıyla ilk sırada yer alırken, eyaletteki vaka sayısı da 651 bini geçti.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 288 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 166 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

"Güvenlik kamerası" hırsızları güvenlik kamerasına yakalandıGaziantep’te 2 farklı okuldan hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı. Okullardan, masaüstü bilgisayar, laptop ve güvenlik kamerası çalan hırsızlar güvenlik kamerasından tespit edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet