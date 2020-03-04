MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi
ABONE OL
04.03.2020 - 00:44 | | AA

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

ABD’nin Washington eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 9’a yükseldi.

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

 

Kovid-19, dünya genelinde her geçen gün daha fazla insanı etkilerken, ABD’nin Washington eyaletinde virüsten ölenlere 2 kişi daha eklendi. Washington Eyaleti Sağlık Departmanı, yaptığı açıklamada ölü sayısının 9’a, vaka sayısının ise 27’ye yükseldiğini belirti.

Toplam 231 kişinin gözetim altında tutulduğu eyaletin belirli bölgelerinde acil durum ilan edilirken, birçok okulda eğitime ara verildi. Washington’ın en kalabalık şehri Seattle’da, yetkililer ilaçlama faaliyetlerini arttırırken, yerel televizyon kanalları halka "İşiniz olmadıkça evinizden çıkmayın." şeklinde duyuru yapıyor.

Washington eyaletinden gelen son haber ile ABD genelinde, tamamı Washington eyaletinde olmak üzere, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 9, ülkenin 15 eyaletinde virüs tespit edilen kişi sayısı ise en az 108 olarak açıklandı.

Bakan Akar AB Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bir araya geldiMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrel Fontelles ve heyetini kabul etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ramo 8. son bölüm tek parça izleme linki yayında - Ramo 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ramo 8. son bölüm tek parça izleme linki yayında - Ramo 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

Sıradaki Haber