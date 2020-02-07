07.02.2020 - 09:32 | | AA
ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü
ABD'nin Louisiana eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu üç kişi yaşamını yitirdi.
Jackson Parish Şerifi Andy Brown, basına yaptığı açıklamada Mississippi'nin Jackson kentinden kalkan Cessna tipi küçük uçağın Chatham'ın kuzeyinde düştüğünü bildirdi.
Uçakta bulunan üç kişinin hayatını kaybettiğini belirten Brown, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.
Trump zaferini böyle ilan ettiABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması ve azil sürecinde kendisine haksızlık edildiğini savunarak, "Benim başıma gelenler başka bir başkanın başına asla gelmemeli. Başka bir başkan, bana olanları kaldırır mıydı bilmiyorum. Bence kaldıramazdı." açıklamasında bulundu.