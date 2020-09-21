21.09.2020 - 12:19 |
ABD'de küçük uçak düştü: 4 ölü
ABD'nin Texas eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Texas'ın Austin kentinden Louisiana eyaletine gitmek üzere havalanan Piper PA-46 tipi tek motorlu uçakta arıza meydana geldi.
İkisi kadın 4 kişinin bulunduğu uçak, arıza nedeniyle acil iniş yapmaya çalıştığı sırada Texas'taki Hilltop Lakes Havalimanı yakınında düştü.
Kazada kurtulan olmadı. ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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