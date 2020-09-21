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21.09.2020 - 12:19 |

ABD'de küçük uçak düştü: 4 ölü

ABD'nin Texas eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de küçük uçak düştü: 4 ölü

ABD basınında yer alan haberlere göre, Texas'ın Austin kentinden Louisiana eyaletine gitmek üzere havalanan Piper PA-46 tipi tek motorlu uçakta arıza meydana geldi.

İkisi kadın 4 kişinin bulunduğu uçak, arıza nedeniyle acil iniş yapmaya çalıştığı sırada Texas'taki Hilltop Lakes Havalimanı yakınında düştü.

Kazada kurtulan olmadı. ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

 

 

CHP'li başkanın görüntülerine tepki yağdı!Gaziantep Valisi Davut Gül'ün sosyal medya hesabından havaya ateş açan magandalara 44 bin 245 TL ceza kesildiğini açıklamasının ardından CHP Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Polat'ın düzenlediği ileri sürülen korona virüs partisinde havaya silahla ateş açılması görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.
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