ABD'de mobil parmak izi göçmenlere baskı aracı olarak kullanıldı!'

Göçmen hakları örgütü Mijente ve Just Futures Law tarafından hazırlanan raporda, "EDDIE" olarak bilinen uygulamanın, göçmenlik bürosu görevlilerince kasıtlı olarak göçmenlerin sınır dışı edilmesini sağlayacak şekilde kullanıldığı iddia edildi.

Raporda, EDDIE'nin ABD'nin göçmenlerin sınır dışı etme politikasının temel aracı haline geldiği ve uygulamanın sahada kullanımının göçmen topluluklarda "ırksal profillemeyi" körüklediği savunuldu.

EDDIE'nin 2017'de California eyaletinde polisle iş birliği içinde trafik uygulamaları sırasında da göçmenlik bürosu ajanlarınca uygulandığına dikkatin çekildiği raporda, göçmenlere dair daha fazla veri toplanmasını sağlamak amacıyla "parmak izi ya da yüz tarama sistemi" gibi biyometrik yöntemlerin, Trump yönetimi tarafından yaygınlaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Göçmen hakları örgütü Mijente ile raporu hazırlayan Just Futures Law'ın yöneticisi Paromita Shah, EDDIE uygulamasının gözetim ve hesap verebilirliği atlamanın bir yolu olduğunu ve bunun habersiz sorgulamalardan tacize kadar çok sayıda olaya yol açtığını belirtti.

Göçmenlik avukatı Becca O’Neill de ICE ajanlarının mahkeme kararı olmadan göçmenlerin evlerine girme haklarının bulunmadığını, bu yüzden kendilerini "polis" diye tanıtarak girmeye çalıştıklarını öne sürdü.

ICE Sözcüsü Mike Alvarez ise bu iddiaları reddederken "bluetooth" özellikli parmak izi okuyucularla eşleştirilen mobil uygulamanın, saha kullanımının ofislerdeki uygulamaların yerini almadığı, bu yolla veri toplanmadığı ve bu yolla sınır dışı edilme ya da gözaltı yapılmadığını savundu.

FBI ve DHS'nin toplanan verilere erişim izni bulunuyor

ABD İç Güvenlik Bakanlığınca 11 Eylül'de önerilen bir düzenlemede, halihazırda toplanan parmak izlerine ek olarak göçmenlerin yüz, iris ve avuç içi izlerinin yanı sıra DNA'larının da toplanması teklif edildi.

EDDIE'nin, özellikle martta çok sayıda göçmenin Meksika'ya sınır dışı edilmesinde kilit rol oynadığı belirtiliyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), ICE saha görevlilerinin topladıkları verilere erişim izni bulunuyor.