ABD'de neler oluyor? Amerika'da son durum ne, iç savaş mı çıktı?

Minneapolis'te siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından sokak eylemleri gün geçtikçe artıyor. Ülke deyim yerindeyse alevlenmiş vaziyette... SOn dakika bilgisine göre Trump orduyu hazırladı ve iç savaşa ramak kaldı. Vatandaşlar sıklıkla 'ABD'de neler oluyor?' sorusuna cevap arıyor.

ABD'DE NELER OLUYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis'te siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olayların yatıştırılması için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi.

Florida'ya hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündemi değerlendiren ABD Başkanı Trump, Floyd'un ölümünden sonraki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Floyd'un ölümünün çok üzücü olduğunu ancak adaletin sağlanacağını dile getiren Trump, sokaklara dökülen göstericilerin Floyd'un anısına saygısızlık yaptıklarını savundu.

Trump, "Bunlar organize radikal sol gruplar, Floyd'un anısını kirletiyorlar. Onun anısı için şiddet son bulmalı. Bu kişiler, bu Antifa grubu, bunlar radikal sol kötü insanlar, bu şekilde hareket edemeyeceklerini onlara öğretmek gerek." ifadelerini kullandı.

Trump, Beyaz Saray önünde dün toplanan göstericilerin yeniden toplanması ve güvenlik koridorunu aşması durumunda "köpeklerle karşılanacaklarını" ve "Gizli Servis görevlilerinin" göstericileri hızlıca dağıtacağını söyledi.

Minneapolis'in Demokrat Belediye Başkanı'nı da eleştiren Trump, "Eğer onlar (eyalet yönetimi) çağrıda bulunursa ordumuz (olayları durdurmak için) göreve hazır ve istekli. Oradaki birliklerimiz hızlı bir şekilde oraya intikal edebilir." dedi.

Öte yandan, Twitter hesabından konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, sokaklarda gösteri yapan kişilerin "radikal sol gruplara mensup" oldukları iddiasını yineledi.

Trump ayrıca, kendi taraftarlarından bu akşam Beyaz Saray önünde kendisine destek gösterisi yapmalarını istedi.

FLOYD'UN "NEFES ALAMIYORUM" FERYADI, POLİS ŞİDDETİNİ GÜNDEME TAŞIDI

46 yaşındaki George Floyd, salı günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre diziyle boynuna basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilmiş, çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan eden Vali Tim Walz, bölgede polise yardımcı olmaları ve durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamıştı.

'BU ASLA OLMAMALIYDI'

ABD Başkanı Donald Trump, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucunda ölmesine ilişkin, "George Floyd'un Minnesota sokaklarında ölümü, büyük bir trajediydi. Bu asla olmamalıydı. Bu olay, tüm Amerikalıları korku, öfke ve yasa boğdu." açıklamasında bulundu.

Trump, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ve Space X'in "Crew Dragon" isimli uzay mekiğiyle ilk insanlı uçuş denemesinin ardından düzenlenen törende konuştu.

Konuşmasına Floyd'un öldürülmesi ve ardından yaşanan protestolara değinerek başlayan Trump, "George Floyd'un Minnesota sokaklarında ölümü, büyük bir trajediydi. Bu asla olmamalıydı. Bu olay, tüm Amerikalıları korku, öfke ve yasa boğdu." dedi.

Trump dün Floyd'un ailesiyle görüştüğünü ve acılarını paylaştığını ifade ederek "Bugün burada, adalet ve barış isteyen her Amerikalının bir dostu ve müttefiki olarak duruyorum.

Ayrıca bu trajediyi yağma, hırsızlık ve gözdağı için kullanan herkesin de karşısında duran birisiyim. Misyonumuz, nefret değil iyileşme, kaos değil adalet." değerlendirmesinde bulundu.

Floyd'un ölümünden sorumlu bir polisin tutuklandığını ve cinayetle suçlandığını anımsatan Trump, "Soruşturma devam ediyor. Duruma göre bu polislere başka suçlamalar da yöneltilebilir." dedi.

SOKAKLARDAKİ ŞİDDETTEN "RADİKAL SOLU" SORUMLU TUTTU

Trump, barışçıl protestocuların yanında olduklarını vurgulayarak "Ancak şu anda caddelerde yaşananların adalet ve barışla bir ilişkisi yok.

Sokaklardaki şiddet ve vandallık, masumiyeti terörize eden Antifa ve diğer radikal sol gruplar tarafından yönlendiriliyor. Bu gruplar iş yerlerine saldırıyor, binaları yakıyor." eleştirisinde bulundu.

MİNNEAPOLİS'TE PROTESTOLARIN DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE ÖNLEMLER ARTIRILDI

ABD’nin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti yüzünden hayatını kaybetmesi sonrası başlayan protestolar ve şiddet olayları dördüncü gününe girerken, kent sakinleri, yakılan ve hasar gören birçok kamu ve özel bina ile sokakları temizleyip yeni yağmalamalara karşı önlemleri artırdı.

AA ekibi, protestoları yerinde takip etti ve göstericilerle konuştu. Dün gece alınan sokağa çıkma yasağının ardından gerilimin yükseldiği kentte postane, benzin istasyonu, restoran gibi çok sayıda bina ateşe verildi ve kundaklanan binalardan gün içinde hala duman yükseldiği görüldü.

Çökme tehlikesi olan birçok bina ise kordona alındı. Sokaklardaki barışçıl yüzlerce gösterici, ellerindeki çöp poşetleri, süpürge ve temizlik malzemesiyle zarar verilen bina ve mağazaları temizledi.



Akşam saatlerinde şiddet yanlısı göstericilerin tekrar polisle çatışmasından ve kundaklama ve yağmalama yapmasından endişe duyulduğu için bazı restoranlar ve mağazalar, yağma ve saldırı riskine karşı camlarını tahtalarla kapattı.

AA muhabirine konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen iki kadın gösterici, ''Yüzyıllardır var olan öfkeye ve acıya şahit olmak için buradayız.'' dedi.