ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü

ABD’nin Illinois eyaletinde, pitbull dehşeti yaşandı. Marley Grace Wilander adındaki 17 aylık bebek, ailesiyle misafir komşusunun evine misafirliğe gitti. 4 Temmuz Cumartesi günü komşularının evinde düzenlenen Bağımsızlık Günü kutlamasına katılan aile, çocukları Marley’yi, komşularının üst kattaki odasında bulunan etrafı parmaklıklı çocuk oyun yerine bıraktı.

İKİ PİTBULL TARAFINDAN ISIRILDI

Gecenin sonunda evin bodrumunda kilitli olan komşularının 2 pitbull cinsi köpeği bir süre sonra dışarı çıktı. Evin sahibi üst kattan gelen sesleri duyup Wilander'ın oyun oynadığı yere çıktı ve köpeklerin minik bebeğe saldırdığını gördü. Olaya müdahale etmeye çalışan ev sahibi bebeği kurtaramadı. 17 aylık bebeğin olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.