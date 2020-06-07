ABD’de polise yetki kısıtlaması

Minneapolis’te başlayan ve tüm ülkeye sonrasında da dünyanın önemli şehirlerine yayılan protesto dalgasının ardından ABD’de konuyla ilgili önemli adımlar atılmaya başlandı. Minneapolis kentinde ise, polisin tutuklama esnasında zanlının boynuna baskı uygulama yetkisinin yasaklanmasına dair kararın kabul edildiği bildirildi.

Şarta bağlı olacak

Minnesota Valisi Tim Walz, alınan karardan memnuniyetini dile getirdiği açıklamasında, “Önemli bir değişiklik yapmak için hızla hareket ediyoruz. Adalet sistemimizde nesiller boyu varlığını sürdüren sistemsel eşitsizliğe dikkati çeken kritik bir adım atmalarından dolayı, Minneapolis şehrinin ortaya koyduğu liderliğe minnettarım” ifadesine yer verdi. Minnesota İnsan Hakları Departmanı ile yapılan ortak çalışma sonucu alınan karar gereği, polis memurunun, sokak protestosu benzeri olaylarda kalabalığı kontrol etmek için göz yaşartıcı gaz veya plastik mermi kullanabilmesi de bir üst amir tarafından yetkilendirme şartına bağlı olacak.

Plastik mermi yasaklandı

California Valisi Gavin Newsom de, bu yöntemin yasaklanmasını talep etti. Seattle kentinde de polislerin protestoculara karşı biber gazı kullanımı 30 gün süreliğine yasaklandı. Denver’da da biber gazı ve plastik mermi kullanımı yasaklandı.

Yıllar sonra gelen zafer





İlk kez 2016 yılında Amerikan futbolu yıldızı Colin Kaepernick tarafından başlatılan protesto hareketi sonunda Ulusal Amerikan Futbolu Ligi (NFL) tarafından tanındı. NFL, oyuncuların ulusal marş söylenirken dizlerinin üstüne çökerek protesto eyleminde bulunmasına izin verdi. Diz çökme protestosu Kaepernick tarafından 2016 yılında ırkçılığı protesto etmek amacıyla başlatılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump da konuya müdahil olmuş ve Kaepernick için ‘kendine başka ülke bulsun’ demişti. NFL o dönemde bu protestoya izin vermemişti.

O da diz çöktü





Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesini protesto etmek için Ottawa kentinde düzenlenen gösteriye diz çökerek destek verdi. Gösteriye yüzünde siyah bir maske ile katılan Trudeau, ırkçılık karşıtı gösteride siyahi Amerikalı Floyd’un ölümünü yüzlerce kişiyle birlikte protesto etti.

Trump’la kavga etti!





ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’nin, başkent Washington DC’ye asker gönderilmesi konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile kavga ettiği öne sürüldü. The New Yorker’da yer alan habere göre, Milley ile Trump Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te konuyla ilgili hararetli bir tartışma yaşadı. Görgü tanıklarının anlattığına göre, Başkan’ın asker gönderilmesi fikrine karşı çıkan Milley ile Trump birbirlerine bağırdı. Milley ve Savunma Bakanı Mark Esper’in aynı gün gerçekleşen Trump’la kilise ziyaretlerinden oldukça rahatsız oldukları ifade ediliyor. Öte yandan Esper’ın, Washington’a getirilen askerlere geri dönme talimatını verdiği de bildirildi.

Biden: Halkın yüzde 10-15’i iyi insan değil





Ön seçimlerde gerekli delege sayısını toplamayı başararak Kasım ayındaki genel seçimlerde Demokrat Parti’nin başkan adayı olmaya hak kazanan Joe Biden, bir sanal etkinlikte yaptığı konuşmada, ırkçılıkla mücadele ve seçilmesi halinde kendi yönetimi sırasında ırkların eşitliği adına ne yapacağı konuları hakkında bilgi verdi. Biden, Amerikan halkının çoğunluğunun iyi insanlar olduklarını ve ülkeyi geliştirmek istediklerini ancak vatandaşların yüzde 10 ila 15’inin “çok iyi insan olmadıklarını” söyledi. Irkçılığa atıfta bulunan Biden, konuşmasında küçük bir azınlığın bulunduğunu belirterek “Buna itiraz etmeliyiz ve insanları birleştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.