ABD'de protestolar büyüyor, Philadelphia'ya ulusal muhafızlar gönderiliyor

Yetkililer, gece protestocularla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 30 polisin yaralandığını duyurdu. Protestolar sırasında onlarca kişi de gözaltına alındı.

Eylemlerden basına yansıyan fotoğraflarda bir polis aracının ateşe verildiği görülürken, bazı marketler ve mağazalar da yağmalandı.

Polis, Walter Wallace'a, elindeki bıçağı yere bırakması yönündeki emre uymaması sonrası ateş açıldığını söylüyor.

Philadelphia Belediye Başkanı Jim Kenney, "Wallace'ın vurulduğu an çekilen görüntüler, zor bazı soruların yanıtlanmasını gerektiriyor" dedi.

Philadelphia Emniyet Müdürü Danielle Outlaw ise Wallace'ın vurulduğu yerde incelemelerde bulundu. Outlaw, siyahların öfkesini hissettiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Wallace'ın babası: Neden şok tabancası kullanmadılar?

Wallace'ın babası ise basına yaptığı açıklamada oğlunun yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle tedavi gördüğünü belirtti ve "Neden şok tabancası kullanmadılar?" sözleriyle polise tepki gösterdi.

ABD'nin çeşitli kentleri özellikle Mayıs ayından bu yana siyahlara yönelik polis şiddetini protesto amacıyla kitlesel eylemlere sahne oluyor.

Mayıs ayında Minneapolis kentinde Derek Michael Chauvin adlı beyaz bir polis memurunun, siyah Amerikalı George Floyd'u gözaltına alırken diziyle boynuna bastırarak ölümüne neden olması, geniş bir protesto dalgasının fitilini ateşlemişti.

Floyd'un ölümü ABD'nin dört bir yanında kimisi isyana dönüşen öfkeli protestolara yol açtı. 15 eyalette ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle ulusal muhafız birlikleri konuşlandırıldı.

Black Lives Matter (Siyahların Yaşamı Değerlidir) sloganı etrafında gerçekleşen eylemler, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin tartışmalarda da temel gündem maddeleri arasında yer aldı.

Eylemler zaman zaman aşırı sağcı grupların da sokağa çıkmasıyla çatışmaya dönüşüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, hem eylemlere karşı kolluk kuvvetlerinin sert müdahaleleri dolayısıyla, hem de aşırı sağcı gruplara destek çıktığı yönünde değerlendirilen söylemi nedeniyle eleştirilerin odağında yer alıyor.

Trump ise seçimlerdeki rakibi Joe Biden'ı da "şiddet eylemlerine taviz vereceği" iddiasıyla hedef alıyor.

Kaynak: BBC Türkçe