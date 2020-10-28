MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'de protestolar büyüyor, Philadelphia'ya ulusal muhafızlar gönderiliyor
ABONE OL
28.10.2020 - 10:50 |

ABD'de protestolar büyüyor, Philadelphia'ya ulusal muhafızlar gönderiliyor

ABD'nin Philadelphia kentinde 27 yaşındaki siyah bir gencin polis tarafından vurularak öldürmesi sonrası Pazartesi akşamı başlayan protesto gösterileri sürüyor. Kente daha fazla polis gönderileceği ve ulusal muhafız birliklerinin de şehirde konuşlandırılacağı açıklandı.

ABD'de protestolar büyüyor, Philadelphia'ya ulusal muhafızlar gönderiliyor

Yetkililer, gece protestocularla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 30 polisin yaralandığını duyurdu. Protestolar sırasında onlarca kişi de gözaltına alındı.

Eylemlerden basına yansıyan fotoğraflarda bir polis aracının ateşe verildiği görülürken, bazı marketler ve mağazalar da yağmalandı.

Polis, Walter Wallace'a, elindeki bıçağı yere bırakması yönündeki emre uymaması sonrası ateş açıldığını söylüyor.

Philadelphia Belediye Başkanı Jim Kenney, "Wallace'ın vurulduğu an çekilen görüntüler, zor bazı soruların yanıtlanmasını gerektiriyor" dedi.

Philadelphia Emniyet Müdürü Danielle Outlaw ise Wallace'ın vurulduğu yerde incelemelerde bulundu. Outlaw, siyahların öfkesini hissettiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Wallace'ın babası: Neden şok tabancası kullanmadılar?

Wallace'ın babası ise basına yaptığı açıklamada oğlunun yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle tedavi gördüğünü belirtti ve "Neden şok tabancası kullanmadılar?" sözleriyle polise tepki gösterdi.

ABD'nin çeşitli kentleri özellikle Mayıs ayından bu yana siyahlara yönelik polis şiddetini protesto amacıyla kitlesel eylemlere sahne oluyor.

Mayıs ayında Minneapolis kentinde Derek Michael Chauvin adlı beyaz bir polis memurunun, siyah Amerikalı George Floyd'u gözaltına alırken diziyle boynuna bastırarak ölümüne neden olması, geniş bir protesto dalgasının fitilini ateşlemişti.

Floyd'un ölümü ABD'nin dört bir yanında kimisi isyana dönüşen öfkeli protestolara yol açtı. 15 eyalette ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle ulusal muhafız birlikleri konuşlandırıldı.

Black Lives Matter (Siyahların Yaşamı Değerlidir) sloganı etrafında gerçekleşen eylemler, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin tartışmalarda da temel gündem maddeleri arasında yer aldı.

Eylemler zaman zaman aşırı sağcı grupların da sokağa çıkmasıyla çatışmaya dönüşüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, hem eylemlere karşı kolluk kuvvetlerinin sert müdahaleleri dolayısıyla, hem de aşırı sağcı gruplara destek çıktığı yönünde değerlendirilen söylemi nedeniyle eleştirilerin odağında yer alıyor.

Trump ise seçimlerdeki rakibi Joe Biden'ı da "şiddet eylemlerine taviz vereceği" iddiasıyla hedef alıyor.

Kaynak: BBC Türkçe

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajıGelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cumhuriyetimizin kurucu iradesi nasıl bu vatanı yedi düvelin planlarını bozarak işgalden kurtarmışsa, biz de hedeflerimize aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gaziantep'te 35 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te 35 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kırılma noktası...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kırılma noktası...

Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

Anamur'daki orman yangınında 150 hektar alan zarar gördü

Anamur'daki orman yangınında 150 hektar alan zarar gördü

Sıradaki Haber