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31.05.2020 - 13:40 | | DHA

ABD’de protestolarda gazeteci gözünden vuruldu

ABD’de George Floyd’un polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda bir gazeteci gözünden vuruldu.

ABD’de protestolarda gazeteci gözünden vuruldu

ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen Geroge Floyd için başlayan protestolar, ülkenin birçok eyaleti ve kentine yayıldı. Minneapolis’te protestoları takip eden fotomuhabir Linda Tirado (37), polis tarafından atılan plastik mermi ile gözünden vuruldu. Tirado’nun koruyucu gözlük kullandığı ancak vurulmadan önce yaşanan arbedede düşürdüğü aktarıldı.

‘GAZETECİYİM DİYE BAĞIRDIM’

Tirado, fotoğraf çektiği sırada vurulduğunu ve gözünden akan kanı hissettiğinde, “Gazeteciyim” diye bağırdığını belirtti. Göstericilerin Tirado’yu bulunduğu noktadan uzaklaştırdığı ve hastaneye kaldırılarak ameliyata alındığı aktarıldı.

‘SOL GÖZÜMDE KALICI KÖRLÜK OLACAK’

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tirado, sol gözünde kalıcı körlük olduğunu ifade ederek, “Sol gözümde kalıcı olarak körüm. Doktorlar 6 hafta işe dönmemi kesinlikle istemiyorlar. Kesinlikle duman ya da gaza yakın olmamam gerekiyor” ifadelerini kullandı.

 

 

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