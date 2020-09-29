ABD'de rehine krizi! Çok sayıda ölü var

Polis, ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Salem'de bir rehine krizi olduğunu bildirdi. Olayda silahlı çatışmanın patlak vermesinin ardından çok sayıda kişinin vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Bölgeye polis ekiplerinin çağrılmasının ardından kriz müzakerecisi de olay yerine geldi ve rehin alan kişiyle konuşmalar başladı. Ancak durum kötüye gitti ve polis yetkililerinin açıklamasına göre silah sesleri duyuldu ve çok sayıda kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Durumun tam olarak nasıl geliştiği belirsizliğini korurken, insanları rehin alan şüphelinin de ölüler arasında olduğu bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin hiçbirinin polis yetkilisi olmadığı bildirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.