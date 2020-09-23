23.09.2020 - 15:41 |
ABD'de siyahi kadını evine girerek öldüren polisin davası öncesi olağaüstü hal
ABD'de Breonna Taylor'ı evine girerek öldüren polislere yönelik soruşturmada savcılığın, polislere bir suçlama yöneltip yöneltmeyeceğine dair kararını bugün açıklaması bekleniyor.
Karar öncesinde, olayın yaşandığı Kentucky eyaletinin Louisville kentinde olağanüstü hâl ilan edildi.
Belediye Başkanı Greg Fischer, kentte ayaklanma ihtimaline karşı böyle bir önlem almak zorunda kaldıklarını söyledi.
26 yaşındaki ödüllü sağlık çalışanı Taylor'ın öldürülmesi 100 gün boyunca kentte protesto edilmişti.
Demokrat Belediye Başkanı Fischer, protestoların en yoğun olduğu noktaların bugün trafiğe kapatıldığını açıkladı.
Kaynak: BBC Türkçe
Amerikalı aileye gasp girişimi kameradaABD'li aileyi Dolmabahçe'de gasp etmeye çalışan 3 kişi yakalandı. MOBESE görüntüleri de basınla paylaşıldığı olayın detaylarına CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ ulaştı. Uludağ, ''Güven timi ekipleri, aracın plakası incelendiğinde B harfinin aslında D olduğunu ve bu kapkaç çetesinin araç tanıma sistemini atlatmak için bu hileye gittiğini tespit etti.'' ifadelerini kullandı.