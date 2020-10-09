MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerDünya Haberleri ABD'de siyah Price'Ä± öldüren polis memuru kovuldu
ABONE OL
09.10.2020 - 09:52 | | AA

ABD'de siyah Price'Ä± öldüren polis memuru kovuldu

ABD'nin Teksas eyaletinde, eski bir Amerikan futbolu oyuncusu olan Jonathan Price'Ä± elektrikli silahla etkisiz hale getirip gÃ¶rev silahÄ± ile Ã¶ldÃ¼ren Wolfe City polis memuru Shaun Lucas'Ä±n iÅŸine son verildi.Â

ABD'de siyah Price'Ä± öldüren polis memuru kovuldu

Wolfe City yetkililerince yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, cinayet zanlÄ±sÄ± olarak yakalanan 22 yaÅŸÄ±ndaki polis memuru Lucas'Ä±n gÃ¶revine son verildiÄŸi duyuruldu.

AÃ§Ä±klamada, Lucas'Ä±n ÅŸehir ve polis departmanÄ± politikasÄ±nÄ± "korkunÃ§ derecede ihlal ettiÄŸi" gerekÃ§esiyle kovulduÄŸu belirtildi.Â 

Priceâ€™Ä±n avukatÄ± Lee Merritt, Lucasâ€™Ä±n kovulduÄŸu haberiyle ailenin rahatladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bu kararÄ±n daha Ã¶nceden alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.Â 

Teksas Kamu GÃ¼venliÄŸi DepartmanÄ±na baÄŸlÄ± Ã§alÄ±ÅŸan Teksas Rangers dedektiflik bÃ¼rosu, Lucas'Ä±n pazartesi gecesi, cinayet zanlÄ±sÄ± olarak yakalanÄ±p Haunt County Hapishanesine konulduÄŸu ve hapishane kayÄ±tlarÄ±nda kendisi iÃ§in 1 milyon dolarlÄ±k kefalet bedeli belirlendiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â 

TEHLÄ°KE OLUÅžTURMADIÄžI HALDE VURULDUÂ 

Teksas Rangers'Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, cumartesi gecesi bir alÄ±ÅŸveriÅŸ maÄŸazasÄ±nda Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸmanÄ±n ihbar edilmesi Ã¼zerine olay yerine gelen polis memuru Shaun Lucas, siyahi Price'Ä± gÃ¶zaltÄ±na almak istedi.Â 

MaÄŸazadan ellerini havaya kaldÄ±rmÄ±ÅŸ ÅŸekilde Ã§Ä±kan 31 yaÅŸÄ±ndaki Price, polisten uzaklaÅŸmak istedi. Polis memuru Price'Ä± Ã¶nce ÅŸok silahÄ± ile etkisiz hale getirdi, sonra da tehlikesiz durumda olmasÄ±na raÄŸmen gÃ¶rev silahÄ±yla vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.Â 

Ä°nsan haklarÄ± avukatÄ± Lee Merritt, Facebook'ta yaptÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±mda, polis memuru Lucas'Ä±n Ã§evrenin baskÄ±sÄ± sonucu ''olaydan ancak birkaÃ§ gÃ¼n sonra'' tutuklanmasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.

Â 

Usta ile çÄ±rak kavgasÄ±nÄ± film izler gibi izledilerKahramanmaraÅŸ'ta bir fÄ±rÄ±nda çalÄ±ÅŸan usta ile çÄ±rak arasÄ±nda kavga çÄ±ktÄ±. FÄ±rÄ±nÄ±n önünde yumruk yumruÄŸa birbirine giren usta ve çÄ±raÄŸÄ±n kavgasÄ±nÄ±, kafede oturanlar ise tepki vermeyip, film gibi izledi.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Avukata saldÄ±ran ÅŸahÄ±slar tutuklandÄ±

Avukata saldÄ±ran ÅŸahÄ±slar tutuklandÄ±

Milyonlarca çalÄ±ÅŸanÄ± ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Milyonlarca Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Uzmanlar: Genç ve saÄŸlÄ±klÄ±lar normal yaÅŸama dönsün

Uzmanlar: GenÃ§ ve saÄŸlÄ±klÄ±lar normal yaÅŸama dÃ¶nsÃ¼n

TarÄ±m iÅŸçilerinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± çadÄ±rlar bölgesi karantinaya alÄ±ndÄ±

TarÄ±m iÅŸÃ§ilerinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã§adÄ±rlar bÃ¶lgesi karantinaya alÄ±ndÄ±

SÄ±radaki Haber