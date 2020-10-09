Wolfe City yetkililerince yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, cinayet zanlÄ±sÄ± olarak yakalanan 22 yaÅŸÄ±ndaki polis memuru Lucas'Ä±n gÃ¶revine son verildiÄŸi duyuruldu.

AÃ§Ä±klamada, Lucas'Ä±n ÅŸehir ve polis departmanÄ± politikasÄ±nÄ± "korkunÃ§ derecede ihlal ettiÄŸi" gerekÃ§esiyle kovulduÄŸu belirtildi.Â

Priceâ€™Ä±n avukatÄ± Lee Merritt, Lucasâ€™Ä±n kovulduÄŸu haberiyle ailenin rahatladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bu kararÄ±n daha Ã¶nceden alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.Â

Teksas Kamu GÃ¼venliÄŸi DepartmanÄ±na baÄŸlÄ± Ã§alÄ±ÅŸan Teksas Rangers dedektiflik bÃ¼rosu, Lucas'Ä±n pazartesi gecesi, cinayet zanlÄ±sÄ± olarak yakalanÄ±p Haunt County Hapishanesine konulduÄŸu ve hapishane kayÄ±tlarÄ±nda kendisi iÃ§in 1 milyon dolarlÄ±k kefalet bedeli belirlendiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â

TEHLÄ°KE OLUÅžTURMADIÄžI HALDE VURULDUÂ

Teksas Rangers'Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, cumartesi gecesi bir alÄ±ÅŸveriÅŸ maÄŸazasÄ±nda Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸmanÄ±n ihbar edilmesi Ã¼zerine olay yerine gelen polis memuru Shaun Lucas, siyahi Price'Ä± gÃ¶zaltÄ±na almak istedi.Â

MaÄŸazadan ellerini havaya kaldÄ±rmÄ±ÅŸ ÅŸekilde Ã§Ä±kan 31 yaÅŸÄ±ndaki Price, polisten uzaklaÅŸmak istedi. Polis memuru Price'Ä± Ã¶nce ÅŸok silahÄ± ile etkisiz hale getirdi, sonra da tehlikesiz durumda olmasÄ±na raÄŸmen gÃ¶rev silahÄ±yla vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.Â

Ä°nsan haklarÄ± avukatÄ± Lee Merritt, Facebook'ta yaptÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±mda, polis memuru Lucas'Ä±n Ã§evrenin baskÄ±sÄ± sonucu ''olaydan ancak birkaÃ§ gÃ¼n sonra'' tutuklanmasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.

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