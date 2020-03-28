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28.03.2020 - 01:07 | | AA

ABD'de tıp öğrencilerine corona virüs ile mücadele için erken mezuniyet

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki 4 tıp fakültesi, yeni tip corona virüs (covid-19) ile daha hızlı mücadele etmek için öğrencilerini erken mezun etme kararı aldı.

ABD'de tıp öğrencilerine corona virüs ile mücadele için erken mezuniyet

 

Massachusetts Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı Sekreteri Marylou Sudders’in perşembe günü yaptığı basın açıklamasında, Kovid-19 ile daha etkin mücadele için, "Tüm tıp fakültelerinden 4. sınıf öğrencilerini erken mezun etmelerini istiyoruz" çağrısına fakülte dekanlarının tümü olumlu yanıt verdi.

Boston, Harvard, Tufts ve Massachusetts Tıp Fakülteleri Sudders'ın çağrısına destek verirken, Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi (BUSM) Dekanı Karen Antman mezuniyet töreninin 17 Nisan'a çekildiğini bildiren bir mektubu öğrencilerle paylaştı.

Sanal mezuniyet töreni düzenlenecek

Sosyal medyada yer bulan BUSM Dekanı Antman'ın 4. sınıf tıp öğrencilerine yazdığı mektupta, ödevlerini tamamlayan tüm öğrencilerin mezuniyet için yeterli olduğunu düşündüklerini ve bunun için 17 Nisan 2020'de sanal mezuniyet töreni düzenleyeceklerini bildirdi.

Antman, salgın nedeninin etkili olduğunu açıkladığı mektubunda, "Sizler yüzyılımızın tıbben en zorlu zamanlarından birinde mezun oluyorsunuz. Kısa süre içinde ülkemizin Kovid-19’a karşı verdiği mücadelenin bir parçası olacaksınız. Yakın zamanda hastalarınızın iyileşmesi için oynayacağınız rol için şimdiden gurur duyuyoruz." ifadelerine de yer verdi.

Massachusetts eyaletinde son güncellemeye göre, Kovid-19 kaynaklı 15 ölüm ve 1838 teyitli vaka bulunurken, henüz test yapılan vatandaş sayısı 20 binin altında.

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