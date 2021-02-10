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10.02.2021 - 15:22 | | DHA

ABD'de UFO paniği! Görüntüler olay yarattı...

Son dakika haberine göre, ABD'de gökyüzündeki ışıklar UFO paniğine sebep oldu! Amerika Birleşik Devletleri'nde donanmaya ait bir denizaltından fırlatılan füze denemesi bölgede UFO paniğine yol açtı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde Ohio sınıfı balistik füze denizaltısı USS Nebraska'dan (SSBN-739) harp yükü olmayan iki adet Trident II (D5) denizaltından fırlatılan balistik füze testi bölgede UFO paniğine yol açtı.Trident II adlı füzesinin bıraktığı alev izi birçok kişi tarafından UFO olarak algılandı. O anlar çevredeki kişiler tarafından kayda alındı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan video izlenme rekoru kırdı.

 

Buzdolabı tamircisini 150 lira borcu için öldürdüler!Konya’da buzdolabı tamircisi Kamil Başaralı (46) direksiyon başında tabancayla ateş ederek öldürüldü. Cinayeti işleyen Mustafa K. (28) ve Bahattin Y. (26) ifadesinde 150 TL'lik borç nedeniyle Kamil Başaralı'yı öldürdüklerinin itiraf etti. Suça sürüklendiği tespit edilen U.Ç. (17) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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