MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'de vaka sayısı 11 milyonu aştı!
ABONE OL
16.11.2020 - 16:07 |

ABD'de vaka sayısı 11 milyonu aştı!

ABD'de vaka sayısı 11 milyonu aştı, toplam can kaybı ise 250 bine yaklaştı. Michigan ve Washington eyaletlerinde yeni tedbirler alındı.

ABD'de vaka sayısı 11 milyonu aştı!

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ABD'de koronavirüs vaka sayısı 11 milyonu geçti. Artan vakalar nedeniyle Michigan ve Washington eyaletlerinde yeni önlemler alındı. Bu iki eyalette restoranların kapalı alanlarında yemek yemek yasaklandı.

Michigan'da Çarşamba gününden itibaren lise ve üniversitelerde yüz yüze eğitim sona erecek. Eğlence mekanları da 3 hafta kapatılacak.

Washington eyaletinde ise spor salonları, sinema ve tiyatrolar ile müzeler kapatıldı. Eyalette kısıtlamalar 1 ay sürecek.

Michigan ve Washington eyaletlerinde Covid-19 vakaları son haftalarda iki katına çıkmıştı.

Michigan Valisi Gretchen Whitmer, "eyaletin uçurumda olduğunu", önlem alınmaması durumunda haftada 1000 kişinin ölebileceğini söyledi.

Washington Valisi Jay Inslee ise dünü "eyalet tarihinin son 100 yıldaki en tehlikeli halk sağlığı günü" olarak nitelendirdi. Inslee, pandeminin şiddetini arttırdığını ve önlem alınmaması durumunda hastanelerin ve morgların büyük bir yük altında kalacağını belirtti.

CAN KAYBI 250 BİNE YAKLAŞTI

ABD'de her gün ortalama 1000'den fazla kişi koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybediyor. Toplam can kaybı ise 250 bine yaklaştı.

Hastane başvuruları ise salgının başlangıcından bu yana rekor seviyelerde.

ABD yönetimi Cuma günü, Aralık ayından itibaren her ay 20 milyon doz aşının dağıtımı için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı.

Kaynak: BBC Türkçe

 

Aliyev cephe hattını ziyaret ettiAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la çatışmaların yaşandığı cephe bölgesini ziyaret etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı

Son dakika... Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı

Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

Asya'da dev ticaret anlaşması

Asya'da dev ticaret anlaşması

Ümit Özdağ kimdir, kaç yaşında, nereli? Ümit Özdağ İYİ Parti'den ihraç edildi

Ümit Özdağ kimdir, kaç yaşında, nereli? Ümit Özdağ İYİ Parti'den ihraç edildi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet