ABD’de yaşayan cenaze firması sahibi Türk, Milliyet’e konuştu: ‘Mezar yeri için sıraya giriliyor’

45 yıldır ABD’de yaşayan Kargı, “Mezarlık görevlisinin ‘Gözyaşlarınız maskenizi ıslatıyor’ dediğine tanıklık ettim. Facia yaşanıyor. Hasta yakınları daha semptomlar görülür görülmez, mezar yeri için sıraya giriyor” dedi.

10 kişiyle tören

Kargı şunları anlattı: “ABD’de cenaze törenleri 10 kişiyle sınırlandı. Cenaze törenine katılanların da aralarına en az üç metre mesafe koyma zorunluluğu var. Cenaze namazları, mezarlık girişinde kılınıyor. Herkesin ağzında maske, gözlerinde yaş. Mevtayı kefen üstünden teyemmüm yapıyoruz. Görevliler giysi ve siperlerle tedbir alıyor ve İslami şartlarda cenazeyi tabuta koyuyor. Törenlere katılamayanlar için mezarlığa varışımızdan itibaren cenaze namazı, defin gibi işlemleri sosyal medyadan canlı yayınla aktarıyoruz.”

‘Bir hafta sonraya randevu’

Salgın öncesinde haftada ortalama 3 Müslüman cenazesi olduğunu belirten Ahmet Kargı, şimdiyse bu sayının günde 5’e ulaştığını belirterek, “Bir hafta sonrası için defin tarihi verilebiliyor. Son 20 günde 60 Müslüman cenazesi kaldırıldı, 20’si Türk’tü” dedi. Salgınla artan maddi durumu olmayanlar için çağrıda bulunan Kargı, “cenaze fonu” oluşturulması ve Türkiye’ye gidecekler için nakliye ihtiyacının kolaylaştırılması gerektiğine dikkat çekti.

‘Toplu mezarda Müslüman yok’

Ahmet Kargı, toplu mezarlara gelişigüzel gömülme iddialarına ilişkin de şunları söyledi: “Böyle bir şey imkansız. Yakını belli olmayan veya kimsesizlerin cenazeleri 30 ila 90 gün arasında bekletiliyor. Süre zarfında cenazeyi sahiplenen kimse olmaması durumunda, belediyelerin toplu mezar denilen açık alanına defin işlemi yapılıyor. Ancak bu süreçte bütün mezarlar teker teker numaralanıyor ve daha sonra cenazeye sahip çıkmak isteyen biri olduğunda bilgilerin aktarıldığı bir sistem var.”