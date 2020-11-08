ABD’de yeni dönem

Dünya ABD’deki başkanlık seçiminin sonuçlarına kilitlenmişken, dün Pensilvanya eyaletinden beklenen haber geldi ve eyaleti Demokrat aday Joe Biden’ın kazandığı duyuruldu. Seçimle ilgili verileri sağlayan Amerikan Associated Press (AP) haber ajansına göre Biden, rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump’ı Pensilvanya eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazandı. Daha sonra Biden’ın Nevada eyaletinde de seçimi kazandığı açıklandı. Trump yanlısı ve ABD’de muhafazakar medyanın önemli televizyonlarından Fox News da ABD’nin yeni başkanının Joe Biden olduğunu açıkladı.

Arizona, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletinde sayımlar devam ederken Pensilvanya ve Nevada’daki sayımlar tamamlandı. AP’nin verilerine göre Biden Pensilvanya’da oyların yüzde 49,6’sını alarak eyaletteki 20 delegeyi hanesine yazdırdı. Böylece, 253 olan delege sayısını 273’e çıkaran Biden, ABD’nin seçilmiş başkanı oldu. Nevada’daki 6 delegenin de eklenmesiyle Biden’ın delege sayısı 279’a ulaştı. Georgia, Nevada ve Arizona eyaletlerinde de Biden önde iken Trump’ın bu üç eyaleti kazanması dahi artık başkanlık yarışına etki etmeyecek. Bununla birlikte Biden’ın bu eyaletlerde de ipi göğüslemesi ve Trump ile arasındaki farkı daha da açması bekleniyor

‘İYİLEŞME ZAMANI’

Biden yarışı kazandığı yönündeki açıklamanın yapılmasının ardından bir tweet atarak “Amerika, bu muhteşem ülkeyi yönetmek için beni seçmenizden gurur duyuyorum. Önümüzdeki çalışmalar zor olacak ama size söz veriyorum: Bana oy vermiş olsun ya da olmasın tüm Amerikalıların başkanı olacağım. Bana olan inancınızı koruyacağım” ifadelerini kullandı.

Biden, yaptığı açıklamada, eşsiz engeller karşında Amerikan halkının rekor sayıda oy kullanarak, demokrasinin ABD’nin kalbinde attığını bir kez daha kanıtladığını belirtti. Biden, öfke ve sert söylemleri geride bırakma ve ulus olarak birlik olma zamanının geldiğini belirterek, “Amerika için birleşme ve iyileşme zamanı” mesajı verdi.

Biden, twitter hesabındaki profili değiştirerek “Seçilmiş Başkan” yaptı.

TRUMP ‘GOLF OYNUYORDU’

Donald Trump cephesi ise seçimde usülsüzlük iddialarını sürdürüyor. Trump, ülkede 3 Kasım salı günü yapılan seçimlerin kazananının Joe Biden olduğunun duyurulması üzerine, seçimin henüz bitmediğini vurgulayarak, “Amerikan halkı hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım” açıklamasında bulundu. “Hepimiz Biden’ın neden yanlış yere kendini kazanan ilan etmek için acele ettiğini ve basındaki müttefiklerinin de ona neden yardım ettiğini biliyoruz, gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyorlar” ifadesini kullanan Trump, seçimin henüz bitmediğini vurguladı.

Trump, özellikle yarışın çok yakın olduğu eyaletlerde oyların yeniden sayılacağını ve kendilerinin bazı eyaletlerde dava açtığını vurgulayarak, “Seçimin sonucuna medya değil, hukuki yollarla kullanılmış oylar karar verecektir” ifadelerine yer verdi. Pazartesiden itibaren seçim kampanya ekibinin, seçimlerin usullere uygun yapılıp yapılmadığının incelenmesi için hukuki süreçleri başlatacağına işaret eden Trump, yasal yollarla kullanılmış oyların belirlenmesi noktasında Biden kampanyasının kendilerine karşı çıktığını vurguladı.

Öte yandan başkanlık seçimlerini rakibi Joe Biden’a kaybettiğini duyurduğu anlarda, Trump’ın Virginia’da golf oynadığı ifade edildi. Trump’ın avukatı Rudy Giuliani de bir açıklama yaptı. Giuliani, “Bazı pusulalar şüpheli gözüküyordu. 300 bin oy pusulasına bir tane bile Cumhuriyetçi bakamadı” dedi.

JOHN MCCAİN ‘ÖCÜNÜ ALDI’

Mevcut sonuçlar Donald Trump’ın Cumhuriyetçi Parti’nin genellikle kazandığı Arizona’da seçimi kaybettiğini gösterirken, bu durum ilginç bir yoruma sebep oldu. ABD basınında yer alan haberlerde, bu durum, 2018 yılında hayatını kaybeden ve Trump’a karşı parti içinde en sert muhalefeti yapan isim olarak görülen Arizona Senatörü John McCain’in ‘öcünü alması’ olarak yorumlandı.

John McCain’in dul eşi Cindy McCain, hayatını kaybeden eşinin ‘ABD için en iyisini istediğini, ve bu ismin de Joe Biden olduğunu’ ifade etti. Bu açıklamalar Cumhuriyetçiler içinde tartışmalara yol açtı.

SENATO’DA DURUM BELİRSİZ





ABD’de salı günü yapılan seçimlerin ardından, Georgia eyaletindeki iki Senato koltuğu için yapılan yarışların ocak ayındaki ikinci tura kalmasıyla, mevcut tabloda Senato’da hangi partinin çoğunluğu koruyacağı belli olmadı. Temsilciler Meclisi yarışında şu ana kadar netleşen sonuçları, Demokratların çoğunluğunu koruyacağına işaret ediyor. Resmi olmayan sonuçlara göre, şu anda hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar, 100 sandalyelik Senato’da 48’er sandalyeyi garantiledi.

Kuzey Carolina ve Alaska eyaletlerinde birer ve Georgia eyaletinde iki sandalye için yapılan seçimlerin sonucu henüz netleşmedi. Ancak Georgia eyaletindeki iki yarışta da hiçbir aday yüzde 50 çoğunluğu yakalayamadı. Bu eyaletteki iki koltuk için ocak ayında ikinci tur seçimler olacak.

BİDEN’IN TRAJİK HAYATI





Joseph Robinette “Joe” Biden Jr. 1968 yılında siyasete atılmış çok tecrübeli bir isim. Joe Biden’ın özel hayatı ise trajedilerle dolu. Biden ilk kez senatör olarak seçildikten birkaç hafta sonra, bir traktör römorku, çocuklarını Noel ağacı almaya götüren eşi Neilia’nın arabasına çarptı. 30 yaşındaki Neilia ile 1 yaşındaki kızı Naomi kazada öldü. Büyük oğlu 4 yaşındaki Beau ve 3 yaşındaki oğlu Hunter ağır yaralandı. Biden oğlu Beau’yu da 30 Mayıs 2015’te beyin kanserinden kaybetti.