ABD'deki 3 Kasım seçimlerine giren 110 Müslüman adaydan 64'ü başarıyla çıktı

Ülkede, özellikle Müslümanların siyasi ve sosyal alandaki hakları için mücadele eden sivil toplum kuruluşları Jetpac, Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) ve MPower Change tarafından ortak hazırlanan "Müslüman olarak Tanımlanan Adaylar 2020" raporu yayımlandı.

Raporda, 2020 seçimlerine ABD'deki 24 eyaletten 110 adayın oy pusulalarına girerek seçmenin karşısına çıktığı ve bu 3 kuruluşun kendisini Müslüman olarak tanımlayan siyasetçilerin seçim sürecini haritalamaya başladığı zamandan bu yana bu sayının en yüksek rakam olduğu vurgulandı.

CAIR Başkanı Nihad Awad, Müslüman Amerikalıların ülkede uzun yıllar dışlanma tehdidine karşı mücadele etmek zorunda kaldığını belirterek, "Göreve gelen ve kazanan Amerikalı Müslümanlar bunu, her Amerikalının medeni haklarının korunduğu adil bir gelecek arayan çeşitli koalisyonlar kurarak başardı." ifadelerini paylaştı.

Müslüman adaylar yerel, eyalet ve ulusal koltuklar için yarıştı

Rapora göre, ulusal düzeyde Kongre için 7 eyalette 8 aday yarıştı, Minnesota'dan İlhan Omar, Michigan'dan Rashida Tlaib ve Indiana'dan Andre Carson Temsilciler Meclisindeki koltuklarını korumayı başardı.

Eyalet düzeyinde ise Madinah Wilson-Anton Delaware'de, Samba Balde Wisconsin'da, Christopher Benjamin Florida'da, Nafisa Fai Oregan'da, İman Jodeh Colorado'da, Fady Qaddoura Indiana'da ve Mauree Turner de Oklahoma'da olmak üzere 7 aday da eyalet yasama meclislerine girmeyi başardı.

6 eyalette 29 Müslüman aday yerel belediye başkanlıkları için yarıştı, 12 aday seçilmeyi başardı. Yine 18 eyalette 29 Müslüman aday şehir meclisi için yarıştı, 20 aday seçimleri kazandı.

8 eyalette 9 Müslüman aday ilçe yönetimi için seçime gitti, 6'sı kazandı. Değişik eyaletlerde yerel yargı pozisyonları için de 5 Müslüman adaydan 4'ü seçildi.

Bunların dışında 5 eyalette 28 Müslüman adaydan 12'si bulundukları bölgelerdeki okul yönetimlerine girmeyi başardı.