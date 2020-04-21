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21.04.2020 - 04:14 | | AA

ABD'deki eyaletler covid-19 tedbirlerini hafifletmeye hazırlanıyor

ABD'nin Georgia eyaletinde, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan bazı eğlence yerlerinin cuma günü tekrar açılacağı duyuruldu.

ABD'deki eyaletler covid-19 tedbirlerini hafifletmeye hazırlanıyor

 

Georgia Valisi Brian Kemp, Georgia ekonomisinin canlandırılması amacıyla eyaletteki sinema, restoran, spor, güzellik ve bowling salonlarının tekrar açılacağını açıkladı.

İş yerlerindeki çalışanların, vardiya usulü ve belirlenen sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde çalışmasının zorunlu olduğunu belirten Kemp, tüm iş yerlerine maske ve eldiven kullanması çağrısında bulundu.

Kemp ayrıca, eyalet genelindeki "evde kal" talimatının, 30 Nisan itibariyle sona ereceğini ancak bar ve gece klüplerinin kapalı kalmaya devam edeceğini belirterek, "Bu ölçülü adım ile Kovid-19'a karşı verdiğimiz bu savaşta edindiğimiz ilerlemelere zarar vermeden Georgia halkının tekrar işe dönmesinin sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Öte yandan Kemp, yaşlı ve çocukların evde kalmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Diğer eyaletlerden de benzer hamle

Georgia'nın yanı sıra diğer eyaletler de alınan sıkı önlemleri hafifletmek için zaman çizelgesi duyurmaya başladı.

Geçen hafta açıklama yapan Oklahoma Valisi Kevin Stitt, ekonomiyi tekrar canlandırmak adına 30 Nisan'da belirli iş yerlerini tekrar açabileceklerini duyururken, hayati olmayan ameliyat ve tedavilerin, 24 Nisan'da başlayacağını kaydetti.

Diğer yandan Pennsylvania Valisi Tom Wolf ise, kuzeydoğudaki Connecticut, Delaware, Rhode Island ve Massachusetts eyaletleriyle irtibat halinde olduklarını ve vaka oranlarındaki değişimlere göre ekonomik döngüyü kontrollü bir şekilde 30 Nisan'da açabileceklerini belirtti.

South Carolina Valisi Henry McMaster de, 27 Nisan sonrasında mobilya, kitap, müzik, çiçek, giysi ve aksesuar mağazalarının 90 metre kareye en fazla 5 müşteri alınması kaydıyla açılabileceğini duyurdu.

Bununla beraber Tennessee, Texas, Utah, Indiana, North Dakota ve Ohio eyaletleri, 1 Mayıs'ta iş yerlerinin tekrar açılacağını belirtirken, geriye kalan eyaletler ise mayıs sonrasına tarih verdi.

Geçen hafta Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, ülke genelinde virüsün ilerleyişinde tepe noktanın atlatıldığını ve vaka oranında azalma başladığını savunmuştu.

Virüse karşı alınan önlemler nedeniyle ABD ekonomisinin zarar gördüğüne işaret eden Trump, alınan tedbirlerin 3 aşamalı olarak gevşetileceğini ancak kararın eyalet valilerinde olduğunu duyurmuştu.

Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 90 bin 980'e, can kaybının 2 bin 140'a yükseldiğini bildirdi.
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