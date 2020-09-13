ABD’deki yangınlarda toplu ölüm endişesi

Oregon Acil durum Yönetim Ofisi Direktörü Andrew Phelps, “Yangına bağlı ölümlerle mücadele ediyoruz, mevcut kayıplara bakarak, toplu ölümler beklediğimizi söyleyebilirim” dedi. Oregon Valisi Kate Brown da orman yangınlarında bir milyon hektardan fazla alanın küle döndüğünü ve çok sayıda kişinin kayıp olduğunu söyledi. Oregon’da her yıl toplam 500 bin dönüme yakın alanın yangınlarda zarar gördüğünü, ancak bu sene birkaç haftada yanan alanın bunun iki katına ulaştığını belirten Brown, eyalet nüfusunun yüzde 10’unun tahliye edildiğini ve yangınların benzerinin görülmediğini ifade etti. Yangınlardan en fazla etkilenen eyalet olan Kaliforniya genelinde, 15 Ağustos’tan bu yana düşen 13 binden fazla yıldırım 900’den fazla yangına neden olurken, 64 binden fazla insanın tahliye edildiği bildirildi. Yangınlar Kaliforniya’da 12 bin 500 kilometreden fazla ormanlık alanı kül etti.