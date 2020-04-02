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02.04.2020 - 13:32 | | DHA

ABD'den açıklama: Her dört hastadan biri belirtileri göstermiyor

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC) Direktörü Dr. Robert Redfield basın yaptığı açıklamada, her 4 corona virüsü (Covid-19) hastasından bir tanesinin belirtileri göstermediğini belirtti. Belirti göstermeyen corona virüsü hastalarının farkında olmadan hastalığı bulaştırdığını ifade eden Dr. Redfield, sosyal mesafe ve evde karantina tedbirlerine rağmen virüsün bu şekilde yayılmaya devam ettiğini vurguladı.

ABD'den açıklama: Her dört hastadan biri belirtileri göstermiyor

CDC Direktörü Dr. Redfield dikkate değer sayıda corona virüsü (Covid-19) hastasının mevcut belirtileri göstermediğini (asemptomatik) ve bu hastaların farkında olmadan hastalığı bulaştırdığını açıkladı. Dr. Redfield alınan tedbirlere rağmen corona virüsünün yayılmaya devam etmesini ‘hastaların yüzde 25 kadarının ilk 48 saat belirti göstermemesi’ olarak değerlendirdi. Sosyal mesafe ve evde karantina tedbirlerine ek olarak koruyucu maskenin gerekliliği ifade edildi.

New England Tıp Dergisi tarafından yayınlanan bir raporda, 26 yaşındaki bir corona virüsü hastasının 7’inci, 10’uncu ve 11’inci günde koronavirüs testlerinin pozitif olduğu ama hiçbir belirti taşımadığı vurgulandı. NBA takımı Utah Jazz’ın oyuncusu Donovan Mitchell ve film yıldızı İdris Elba, koronavirüs testlerinin pozitif sonuç vermesine rağmen belirtileri hiç göstermediklerini ya da geç gösterdiklerini daha önce açıklamıştı.

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