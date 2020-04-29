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29.04.2020 - 02:19 | | AA

ABD'den Afrin'deki terör saldırısına 'isimsiz' kınama

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankeriyle gerçekleştirdiği terör saldırısını isim vermeden kınadı.

ABD'den Afrin'deki terör saldırısına 'isimsiz' kınama

 

Saldırıya ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Pompeo, "ABD, bugün Afrin'de masum insanları hedef alan korkak terör eyleminin ardından Suriye'de ülke çapında ateşkesin desteklenmesi ve uygulanması çağrısını yineliyor. Böylesi şeytani bir eylem hiçbir taraf için kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus da benzer bir açıklama yayımlayarak, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin siviller ve çocuklardan oluştuğuna vurgu yaptı.

Ortagus, "ABD, ramazan orucunu açmak için markette alışveriş yapan onlarca insanın ölümüne yol açan Afrin'deki terör saldırını kınamaktadır. Böylesi şeytani bir eylem hiçbir taraf için kabul edilemez." dedi.

Pompeo ve Bakanlık Sözcüsü Ortagus tarafından yapılan açıklamalarda terör örgütü YPG/PKK'ya dair herhangi bir ifade kullanılmaması ise dikkati çekti.

İngiltere'den "dehşet verici" tanımı

Öte yandan saldırıya ilişkin Twitter'dan açıklama yapan İngiltere'nin Ortadoğu Bakanı James Cleverly ise "dehşet verici" ifadelerini kullandı.

Cleverly, "Afrin'de bir pazar yerinde patlatılan bombayla onlarca sivilin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerle dehşete düştüm." dedi.

Paylaşımında Suriyelilerin bugüne dek yeterince acı çektiğini vurgulayan Cleverly, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in ülke çapında bir ateşkes çağrısını tüm tarafların dikkate alması çağrısında bulundu.

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