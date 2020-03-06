MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'den Arakanlı Müslümanlara 59 milyon dolardan fazla ek insani yardım
ABONE OL
06.03.2020 - 02:00 | | AA

ABD'den Arakanlı Müslümanlara 59 milyon dolardan fazla ek insani yardım

ABD yönetimi, Bangladeş'e sığınan ve Myanmar'da ülke içinde yerinden edilen Arakanlı Müslümanlar için 59 milyon dolardan fazla ek insani yardım yapılacağını açıkladı.

ABD'den Arakanlı Müslümanlara 59 milyon dolardan fazla ek insani yardım

 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Myanmar'ın Arakan eyaletinde maruz kaldıkları şiddet nedeniyle kaçarak ülkenin başka bölgelerine ve Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlara yapılacak insani yardımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Arakanlı Müslümanlara 59 milyon dolardan fazla ek insani yardım yapılacağını kaydeden Ortagus, Arakan'da şiddet olaylarının en üst seviyeye ulaştığı Ağustos 2017'den bu yana Arakanlı Müslümanlar için yapılan insani yardımın 820 milyon doları aştığını vurguladı.

Morgan Ortagus, söz konusu miktarın Arakanlı Müslümanların eğitim, acil durum iletişimi, gıda güvenliği, sağlık, beslenme, barınma ve korunma gibi ihtiyaçları için kullanılacağına işaret etti.

Ortagus, "Myanmar yönetimini, zorla yerinden edilen kişilerin kendi rızasıyla güvenli, onurlu ve sürdürülebilir bir şekilde topraklarına dönmelerini sağlayacak şartları oluşturmaya davet etmeyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

    Iğdır'a şehir ateşi düştüSuriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MSB duyurdu: 21 rejim askeri etkisiz hale getirildi

    MSB duyurdu: 21 rejim askeri etkisiz hale getirildi

    Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

    Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

    33 şehidin verildiği gece neler yaşandı?

    33 şehidin verildiği gece neler yaşandı?

    Miçotakis’in babası Türkiye’ye sığınmıştı

    Miçotakis’in babası Türkiye’ye sığınmıştı

    Sıradaki Haber