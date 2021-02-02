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02.02.2021 - 13:26 | | AA

ABD'den flaş karar... Yasaklandı!

ABD'de ırkçılık karşıtı protestoların fitilini ateşleyen, George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybettiği Minneapolis'te, güvenlik güçlerinin asayiş görevleri sırasında gövde kameralarını kapatmaları yasaklandı.

ABD'den flaş karar... Yasaklandı!

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey ve Emniyet Müdürü Medaria Arradondo'nun duyurduğu yeni kurallara göre, polisin aşırı şiddet kullandığına yönelik şikayetlerde kanıt niteliğindeki görüntülerin kaydının alınmaması "görevi suistimal" olarak değerlendirilecek.

Polis memurlarının asayiş görevleri sırasında hiçbir şekilde kameralarını kapatmalarına izin verilmeyeceğinin altını çizen Emniyet Müdürü Arradondo, "Hemşehrilerimiz ve polis güçleri, topluluğumuz içindeki kritik asayiş olaylarını anlamada kamera görüntülerinin ne kadar önemli bir rolü olduğunu anlamıştır." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı ve Emniyet Müdürü, geçen ay polis memurları hakkında disiplin soruşturması açılabilmesini kolaylaştıran bazı yönetmelik değişikliklerini duyurmuştu.

Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta polisin 8 dakika süreyle boynuna diziyle basarak gözaltına alması sonucu hayatını kaybeden Floyd'un son anlarının yoldan geçen vatandaşların kameralarına yansıması, ülke genelinde sistematik ırkçılığa ve polis şiddetine karşı haftalar süren protestoların fitilini ateşlemişti.

 

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