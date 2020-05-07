ABD’den İsrail için tehlikeli bir adım daha!

“Israel Hayom” gazetesine açıklamalarda bulunan Friedman, ABD’li ve İsrailli yetkililerce yürütülen Batı Şeria’daki bölgelerin haritalandırılması sürecinin birkaç hafta içinde tamamlanacağını söyledi. Friedman, “Haritalandırma süreci sonlanınca ve İsrail hükümeti, C bölgesindeki inşaatları durdurmayı kabul edince, Başbakan (Binyamin Netanyahu), Trump’ın planını Filistinliler ile müzakereye hazır olduğunda, ki bu pazar kendisi buna hazır olduğunu söyledi, Trump’ın planı doğrultusunda İsrail’in parçası olacak bölgelerde İsrail’in egemenliğini tanıyacağız” dedi. Trump ile Netanyahu 28 Ocak’ta duyurduğu sözde Ortadoğu barış planında, Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin “İsrail’in toprağı” olarak kabul edileceğini açıklamış ve söz konusu bölgelerin “ilhakı” için Batı Şeria’da haritalandırma sürecine başlamıştı.