ABD’den Ortadoğu’ya yeni silah satışı

ABD, Başkan Donald Trump yönetiminde Ortadoğu’ya yönelik silah ihracatını artırarak sürdürüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt’e 4 milyar 400 milyon dolar değerinde saldırı helikopteri ve Patriot sistemlerinin yedek parçaları; Suudi Arabistan’a 290 milyon dolar değerinde füze mühimmatı, Mısır’a cumhurbaşkanlığı uçağı için 169.6 milyon dolar değerinde kızılötesi karşı koyma sistemleri ile hava araçları gelişmiş hedefleme podlarının satışına onay verdi. ABD Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı, Ortadoğu’da Kuveyt, Suudi Arabistan ve Mısır’a toplam değeri 4 milyar 859 milyon 500 bin doları bulan askeri satış onayına ilişkin tebligatı Kongre’ye sundu.

Suudilere gidiyor

Ajanstan Kuveyt’le ilgili yapılan açıklamada, bu ülkeye 8 yeni AH-64E Apache tipi saldırı helikopterinin satışına onay verildiği bildirildi. Açıklamada, ayrıca Kuveyt’e 200 milyon dolarlık Patriot hava savunma sistemine ait birçok parçanın satışına da onay verildiği de duyuruldu. Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı, bunun yanında Suudi Arabistan savaş uçaklarında kullanılmak üzere 3 bin adet “GBU-39 SDB I” tipi küçük ölçekli füze mühimmatının satışına onay verildiğini bildirdi.

Mısır’a ilişkin açıklamadaysa Mısır cumhurbaşkanlığı uçağı için 104 milyon dolar değerinde bir adet “kızılötesi karşı koyma sisteminin” satışına onay verildiği ifade edildi. Açıklamada, aynı zamanda Kahire’nin 22 gelişmiş hedefleme podu için 65 milyon 600 bin dolarlık askeri alım talebinin de onaylandığı kaydedildi. Tüm bu satışların yapılabilmesi için kongrenin ilgili komitelerinin 30 gün içinde bu onaylara itiraz etmemesi gerekiyor.

Artış sürüyor

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) bu yıl yayınladığı küresel silah ticaretine ilişkin raporuna göre, ABD’nin silah ihracatı son 5 yılda bir önceki döneme oranla yüzde 23 artış gösterdi. ABD’nin satışlarının yarısı Ortadoğu ülkelerine yapıldı. ABD’nin en büyük alıcısı ise bölgeye ihrac edilen silahların yarısını satın alan Suudi Arabistan oldu. 2015 yılında Yemen’de başlayan savaşın tarafları arasında bulunan Suudi Arabistan’ın silah ithalatı 2010-14 oranla yüzde 130 artış kaydetti.