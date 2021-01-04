MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD’den Peşmerge’ye 166 milyon dolar
ABONE OL
04.01.2021 - 07:00 |

ABD’den Peşmerge’ye 166 milyon dolar

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesi sonrası Şii grupların tehdit ve saldırıları artınca büyükelçilik faaliyetlerini Erbil Konsolosluğu’ndan sürdüren ABD’nin diplomatik misyonlarını bölgeye taşıyacağı iddia edildi.

ABD’den Peşmerge’ye 166 milyon dolar
NAMIK DURUKAN Ankara

Bağdat yönetimini, saldırıları önlemede yetersiz kalmakla suçlayan ABD, iki yıl önce dünyanın en büyük konsolosluk binasını Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) idari merkezi  Erbil’de inşa etmeye başladı. Önümüzdeki yıl bitirilmesi beklenen kompleksin maliyeti 650 milyon dolar olarak açıklandı. Tartışmalı bağımsızlık referandumu sonrası Kürt yönetiminden desteğini çeken ABD yönetimi, karardan geri adım atılması üzerine yardım faaliyetlerini arttırdı. ABD, geçtiğimiz yıl bölge yönetimine 250 milyon dolarlık yardım kararı kapsamında Peşmerge’yi zırhlı araçlar ve ağır silahlarla donattı.  ABD Savunma Bakanlığı’nın 2021 yılı içerisinde Peşmerge güçlerine 166 milyon dolar tutarında daha yardımda bulunacağı belirtildi.

Peribacası benzeri doğal oluşumların üzerine yazılan yazılar tepki çekiyorKayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, peribacalarına benzeyen doğal oluşumların üzerine yazılan yazılara mahalle muhtarı tepki gösterdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kendisinden ayrılan kadını öldürüp kaçtı! Kahreden detaylar ortaya çıktı...

Kendisinden ayrılan kadını öldürüp kaçtı! Kahreden detaylar ortaya çıktı...

Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Yükseldi...

Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Yükseldi...

Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

Enflasyon oranları ne kadar oldu, yıllık enflasyon oranları nedir 2020? Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu mu, saat kaçta açıklanacak?

Enflasyon oranları ne kadar oldu, yıllık enflasyon oranları nedir 2020? Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu mu, saat kaçta açıklanacak?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet