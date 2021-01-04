ABD’den Peşmerge’ye 166 milyon dolar

Bağdat yönetimini, saldırıları önlemede yetersiz kalmakla suçlayan ABD, iki yıl önce dünyanın en büyük konsolosluk binasını Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) idari merkezi Erbil’de inşa etmeye başladı. Önümüzdeki yıl bitirilmesi beklenen kompleksin maliyeti 650 milyon dolar olarak açıklandı. Tartışmalı bağımsızlık referandumu sonrası Kürt yönetiminden desteğini çeken ABD yönetimi, karardan geri adım atılması üzerine yardım faaliyetlerini arttırdı. ABD, geçtiğimiz yıl bölge yönetimine 250 milyon dolarlık yardım kararı kapsamında Peşmerge’yi zırhlı araçlar ve ağır silahlarla donattı. ABD Savunma Bakanlığı’nın 2021 yılı içerisinde Peşmerge güçlerine 166 milyon dolar tutarında daha yardımda bulunacağı belirtildi.