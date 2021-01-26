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26.01.2021 - 00:02 | | AA

ABD'den, "terör listesinden" çıkarılmasından sonra Sudan'a ilk ziyaret

ABD Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutan Yardımcısı Andrew Young'ın, ABD Dışişleri Bakanlığınca teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılan Sudan'a iki günlük resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

ABD'den, "terör listesinden" çıkarılmasından sonra Sudan'a ilk ziyaret

 

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan AFRICOM sözcüsü Kelly Cahalan, Young'ın yarın başlayacak ziyarette Hartum'da, üst düzey yetkililerle görüşeceğini açıkladı. 

Young'ın Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı General Abdül Fettah El Burhan ve Başbakan Aballah Hamduk ile görüşmesi bekleniyor. 

Bu, ABD yönetiminin Sudan'ı 14 Aralık'ta "teröre destek veren ülkeler listesinden" çıkarmasından sonra bu ülkeden ilk resmi ziyaret olacak. 

ABD, El Kaide terör örgütü lideri Usame bin Ladin’e 1991-1996'da kucak açtığı için terör gruplarına destek verdiği gerekçesiyle "kara listeye" aldığı Sudan’a 1997’de ekonomik yaptırım uygulamaya başlamış, Kenya ve Tanzanya’daki büyükelçiliklerine düzenlenen saldırılar sonrası bunları daha da ağırlaştırmıştı. 

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim'de Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Sudan'ın da İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu. 

Bunun hemen öncesinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığı bildirilmişti. 

Sudan’ın Washington Büyükelçisi Nureddin Sati, 25 Kasım'da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ülkesinin ABD’nin terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarılmasının 11 Aralık’ta gerçekleşeceğini açıklamıştı. 

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 30 Kasım’da telefonda, Sudan'ın teröre destek veren ülkeler listesinden çıkartılmasıyla ilgili düzenlemeleri görüşmüştü.

 

Mobilya atölyesinde çıkan yangın evlere de sıçradıAdana'nın merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Atölyeyi saran alevler, işyerinin üst katındaki iki daireye de sıçradı. Evlerde oturanlar tahliye edilirken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
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