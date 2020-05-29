ABD’den yeni yığınak

Suriye’de Deyrizor bölgesi, Irak-Suriye sınır hattında yer alması, İran’dan Lübnan’a uzanan karayolu bağlantısı sağlamasının yanı sıra Irak ve Ürdün’den gelen boru hatları ile ticaret yolarının kesiştiği kavşakta bulunması nedeniyle stratejik önemde. Bölge, bu nedenle de ABD ile İran arasında güç gösterisine sahne oluyor. İran, buraya milis takviye edip yerel Arap unsurlardan paralı silahlı ordu kurarken, ABD de bölgede desteklediği terör örgütü DSG’ye yardımlarını artırıp askeri sevkiyata devam ediyor.

Tahran’ın bölgede askeri faaliyetlerini artırmasından rahatsızlık duyan ABD, Deyrizor’un dış kesiminde yer alan Ömer petrol sahası, Koniko doğal gaz sahası ile Süse çölündeki üs ve askeri noktalarını, olası İran saldırılarına karşı çok namlulu roketatarlarla güçlendirdi.

Patriot iddiası

İran kaynaklı El Alem TV, ABD’nin bölgedeki petrol tesislerini korumaya yönelik önlemlerini bir adım daha ileri taşıdığını ve Deyrizor kırsalına Patriot hava savunma sistemi kurduğunu öne sürdü. Haberlerde, Deyrizor’un en büyük gaz üretim sahası olan Koniko bölgesinde ABD’nin bir süredir hummalı çalışma yürüttüğü, gaz sahası üretim noktasındaki askeri üssün genişletildiği, güvenliğinin artırıldığı belirtiliyor. Koniko gaz tesisi ve çevresinde üst düzeyde güvenlik önlemlerinin alındığı, Irak üzerinden bölgeye Patriot hava savunma sistemi getirilerek kurulduğu ve kısa süre önce aktifleştirildiği iddia ediliyor.