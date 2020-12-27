AB’de sevkiyat günü

Belçika’daki aşı üretim tesisinden yola çıkan ilk doz aşılar Fransa, İspanya, İtalya, Romanya, Yunanistan, Macaristan, Avusturya, Almanya, Bulgaristan, Macaristan ve Danimarka’ya ulaştı. Avrupa birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün aşıların teslim edildiğini Twitter’da videolu bir mesajla, “AB genelinde aşılama yarın (bugün) başlayacak” ifadesini kullandı. İlk etapta aşının yaşlılara ve sağlık çalışanlarına yapılacağı belirtildi.



