27.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER
AB’de sevkiyat günü
Avrupa İlaç Ajans’nın (EMA), 21 Aralık’ta Pfizer ve BioNTech’in koronavirüs aşısını onaylamasının ardından dün ilk aşı sevkiyatı Avrupa ülkelerine yapıldı.
Belçika’daki aşı üretim tesisinden yola çıkan ilk doz aşılar Fransa, İspanya, İtalya, Romanya, Yunanistan, Macaristan, Avusturya, Almanya, Bulgaristan, Macaristan ve Danimarka’ya ulaştı. Avrupa birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün aşıların teslim edildiğini Twitter’da videolu bir mesajla, “AB genelinde aşılama yarın (bugün) başlayacak” ifadesini kullandı. İlk etapta aşının yaşlılara ve sağlık çalışanlarına yapılacağı belirtildi.