MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri AB'den Navalnıy çağrısı: Serbest bırakın!
ABONE OL
22.01.2021 - 02:52 | | AA

AB'den Navalnıy çağrısı: Serbest bırakın!

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Almanya'dan Moskova'ya dönüşünde gözaltına alınan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılmasını istedi.

AB'den Navalnıy çağrısı: Serbest bırakın!

 

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, liderlerin çağrısını 27 üye ülke devlet ve hükümet başkanının video konferans yoluyla Kovid-19 salgını hakkında yaptığı toplantıdan sonra dile getirdi.

AB liderlerinin Navalnıy'a yönelik zehirleme girişimi hakkında Rusya'nın acilen bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütmesi beklentisi içinde olduklarını aktaran Michel, Rusya'nın soruşturmada Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ile iş birliği yapmasını beklediklerini vurguladı.

NAVALNIY'IN TUTUKLANMASI

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti. 44 yaşındaki Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Mahkeme, Navalnıy'ın "29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresini defalarca ihlal ettiği" gerekçesiyle 15 Şubat'a kadar 30 gün tutuklu kalmasına karar vermişti.

Tarihçi ve yazar Niyazi Birinci vefat ettiYavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci vefat etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakanlık'tan 'ekmek satışını yasakladı' iddialarına sert tepki

Bakanlık'tan 'ekmek satışını yasakladı' iddialarına sert tepki

İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

Geri dönüşüm fabrikasında yangın! Alevler gökyüzünü aydınlattı

Geri dönüşüm fabrikasında yangın! Alevler gökyüzünü aydınlattı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet