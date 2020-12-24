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24.12.2020 - 08:47 | | DHA

ABD’li asker hamile eşini öldürüp intihar etti

ABD’de bir asker, hamile eşini 3 yaşındaki kızlarının önünde vurup öldürdükten sonra, intihar etti.

ABD’li asker hamile eşini öldürüp intihar etti

ABD Ordusu'nun Kuzey Carolina'daki bir askeri tesisinde astsubay çavuş olarak görev yapan 31 yaşındaki Keith Lewis, evde bulunan 3 yaşındaki kızlarının gözleri önünde 34 yaşındaki hamile eşi Sarah Lewis’i silahla vurdu. Lewis, ardından silahı kendisine doğrultup tetiği çekti. Keith Lewis olay yerinde hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan Sarah Lewis ile karnındaki bebeği kurtarılamadı.

Olay karşısında şoke olduklarını belirten aile üyeleri, Sarah Lewis de ilk çocuğunu dünyaya getirene kadar ordu mensubu olduğunu söyledi.

Sarah Lewis’in önceki evliliğinden de 2 çocuğu olduğu belirtildi. 2016 yılında polisin, çiftin evinden bir iç anlaşmazlık çağrısı için haber aldığı, ancak herhangi bir suçlama yapılmadığı bildirildi.

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