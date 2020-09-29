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29.09.2020 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN Ankara

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Erbil’e geçti

İranlı General Kasım Süleymani’nin öldürülmesi sonrası Irak’ta çok sayıda saldırıya maruz kalan ABD, asker ve silah çekmesinin ardından Bağdat yeşil bölgedeki büyükelçiliğini de boşaltmaya hazırlanıyor.

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Erbil’e geçti
NAMIK DURUKAN Ankara

Tehdit ve saldırıların sürmesi üzerine Dışişleri Bakanı Mike Pompeo,  Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Başbakan Mustafa el-Kazımi ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Bağdat Büyükelçiliği’ni kapatma planını gündeme getirdi. Başbakan Kazımi’nin Sözcüsü Ahmed Mulla Talal, saldırıların Irak ile ABD arasındaki olumlu ilişkiyi bozmaya çalışan gruplar tarafından yapıldığını belirterek, ABD yönetiminden kararını yeniden gözden geçirmesini istedi.

Yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’ye yönelik füze saldırılarının sürmesi nedeniyle ABD Büyükelçisi Matthew Tueller’in Bağdat’tan ayrıldığı ve şu an Erbil Başkonsolosluğu’nda kaldığı belirtildi. Kapatmanın, Amerikan askerlerinin Irak’tan çekilmesiyle aynı anda gerçekleşebileceği, Erbil’deki Başkonsolosluğun ise açık tutulacağı bildirildi.

D-100 Karayolu'nda facianın eşiğinden dönüldüMaltepe D-100 Karayolu'nda kamyonet, bir otomobilin çarpması sonucu devrildi. Olayda bir kişi hafif yaralanırken kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.
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