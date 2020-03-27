ABD’nin inadı G7’yi kilitledi!

Yetkililer, diğer ülkelerin, küresel salgını yavaşlatmak ve tıbbi malzeme sıkıntısıyla başa çıkmak için uluslararası iş birliğine ihtiyaç duyulan bir dönemde “Vuhan virüsü” terimini “ilişkileri bozucu bir tanım” olarak görerek, bildiride kullanılmasına karşı çıktığını ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, tıpkı Trump gibi, virüsün Çin’in Vuhan kentinden geldiğini ve Çin hükümetinin, dünyayı virüsün tehlikeleriyle ilgili uyarmak konusunda özel sorumluluğa sahip olduğunu söyledi. Pompeo, ayrıca kendisine “Vuhan virüsü” terimini kullanması dolayısıyla yöneltilen eleştirileri de reddetti. Pompeo, basına yaptığı açıklamada, salgın ilk ortaya çıktığında bilim adamlarını, uzmanları sahaya göndermek istediklerini ancak Çin hükümetinin buna izin vermediğini dile getirerek, “Çin Komünist Partisi, Vuhan virüsü salgınının açıkça gösterdiği gibi sağlığımız ve yaşam biçimimiz için önemli bir tehdit oluşturuyor” ifadesini kullandı. Avrupalı bir yetkiliyse G7 üyeleri arasında birden fazla anlaşmazlık olduğunu, ancak “Vuhan virüsü” ifadesinin en önemli engeli oluşturduğunu öne sürdü.

Öte yandan CNN televizyonunun haberine göre, ABD’nin, ortak bildirinin içeriğinde “Vuhan virüsü” ifadesinin yer alması konusundaki ısrarı reddedildi ve bu durum, ortak bir bildiri yerine ülkelerin farklı açıklamalar yapmasıyla sonuçlandı.

Avrupalı yetkililer, Dünya Sağlık Örgütü ve diğerlerinin, küresel doğası nedeniyle virüse coğrafi bir isim vermemeye dikkat etmesine rağmen, Pompeo’nun, Kovid-19’u “Vuhan virüsü” olarak nitelendirmekte ısrarcı olduğunu söyledi.