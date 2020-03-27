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27.03.2020 - 07:00 |

ABD’nin inadı G7’yi kilitledi!

ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya’nın yer aldığı G7’nin dışişleri bakanları, video konferans  yoluyla yaptıkları toplantıda, ABD’nin ısrarı yüzünden ortak bir açıklama yayınlayamadı. Amerikan “Washington Post” gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi Kovid-19 salgınına “Vuhan virüsü” şeklinde atıfta bulunmak konusunda ısrar edince, G7 dışişleri bakanları, ortak bir açıklama üzerinde anlaşma sağlayamadı.

ABD’nin inadı G7’yi kilitledi!

 

Yetkililer, diğer ülkelerin, küresel salgını yavaşlatmak ve tıbbi malzeme sıkıntısıyla başa çıkmak için uluslararası iş birliğine ihtiyaç duyulan bir dönemde “Vuhan virüsü” terimini “ilişkileri bozucu bir tanım” olarak görerek, bildiride kullanılmasına karşı çıktığını ifade etti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, tıpkı Trump gibi, virüsün Çin’in Vuhan kentinden geldiğini ve Çin hükümetinin, dünyayı virüsün tehlikeleriyle ilgili uyarmak konusunda özel sorumluluğa sahip olduğunu söyledi. Pompeo, ayrıca kendisine “Vuhan virüsü” terimini kullanması dolayısıyla yöneltilen eleştirileri de reddetti. Pompeo, basına yaptığı açıklamada, salgın ilk ortaya çıktığında bilim adamlarını, uzmanları sahaya göndermek istediklerini  ancak Çin hükümetinin buna izin vermediğini dile getirerek, “Çin Komünist Partisi, Vuhan virüsü salgınının açıkça gösterdiği gibi sağlığımız ve yaşam biçimimiz için önemli bir tehdit oluşturuyor” ifadesini kullandı. Avrupalı bir yetkiliyse G7 üyeleri arasında birden fazla anlaşmazlık olduğunu, ancak “Vuhan virüsü” ifadesinin en önemli engeli oluşturduğunu öne sürdü.

Öte yandan CNN televizyonunun haberine göre, ABD’nin, ortak bildirinin içeriğinde “Vuhan virüsü” ifadesinin yer alması  konusundaki ısrarı reddedildi ve bu durum, ortak bir bildiri yerine ülkelerin farklı açıklamalar yapmasıyla sonuçlandı.

Avrupalı yetkililer, Dünya Sağlık Örgütü ve diğerlerinin, küresel doğası nedeniyle virüse coğrafi bir isim vermemeye dikkat etmesine rağmen, Pompeo’nun, Kovid-19’u “Vuhan virüsü” olarak nitelendirmekte ısrarcı olduğunu söyledi.

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