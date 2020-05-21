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21.05.2020 - 20:11 | | AA

ABD'nin Roosevelt uçak gemisi tekrar denize indi

Yeni tip corona virüs (covid-19) vakalarının tespit edilmesi üzerine mart ayından bu yana Guam Adası'nda karantinada bulunan ABD'nin "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisi, tekrar denize açıldı.

ABD'nin Roosevelt uçak gemisi tekrar denize indi

 

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, yaptığı açıklamada, Roosevelt uçak gemisinin, bugün Guam Adası'ndan ayrılıp Filipin Denizi'nde “uçak gemisi hava filosu kalifikasyon” faaliyetlerine başladığını bildirdi.

Bu sürecin 10 ile 15 gün süreceğini belirten Hoffman, gemideki hava filolarının uçuş kabiliyetleri test edilip onaylandıktan sonra uçak gemisinin normal operasyonuna geri döneceğini ifade etti.

Rusya, Açık Semalar Anlaşması'nı ihlal ediyordu

ABD'nin Rusya ile 1992'de imzalanan Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceğine ilişkin iddialara yanıt veren Hoffman, şu an duyuracağı bir şey bulunmadığını söyledi.

Hoffman, ABD’nin şu ana kadar anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini ancak Rusya’nın bu konuda gerekli hassasiyeti göstermediğini belirtti.

Rusya’nın birçok kez planlı ABD uçuşlarını sınırlandırdığını hatırlatan Hoffman, Moskova’nın geçen yıl Kaliningrad’daki askeri üsse en fazla 500 kilometre yaklaşma sınırı getirdiğini kaydetti.

ABD’nin 2018 Ulusal Savunma Strateji Belgesine atıfta bulunan Hoffman, "Artık 'Büyük Güç Rekabeti' dönemindeyiz ve bu süreç, herkesin faydalandığı anlaşmaların yapılmasını gerekli kılıyor." dedi.

Hoffman, Rusya'nın Açık Semalar Anlaşması'nı yıllardır ihlal ettiğini savundu.

5 bine yakın askerle karantinadaydı

Roosevelt uçak gemisi, 7'inci Filo’nun görev alanı olan Pasifik bölgesinde görevliydi.

Gemi, mart ayında üzerindeki 5 bine yakın askerle Guam Adası'ndaki limana demirlemiş ve orada karantinaya alınmıştı.

Uçak gemisinde 1000 civarında askerin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. Testleri pozitif çıkan askerlerle birlikte gemideki tüm askerler, Guam Adası'na indirilmiş ve orada karantinaya alınmıştı.

Geçen haftalarda askerler gemiye alınmaya başlanmıştı. Ancak şu ana kadar 23 askerde yeniden Kovid-19 tespit edildiği bildirilmişti.

Türkiye günlük corona virüs tablosuSağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı.Türkiye'de son 24 saatte 961 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 27 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 153 bin 548, can kaybı 4 bin 249 oldu. Son 24 saatte 1003 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 114 bin 990 oldu.
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