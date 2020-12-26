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26.12.2020 - 11:05 | | milliyet.com.tr

Acil ameliyata alındı, içinden çıkardılar... Tam 1 metre!

Evdeki yılbaşı ağacındaki 1 metre uzunluğundaki süsün ortadan kaybolduğunu fark eden baba-oğul, köpeklerinden şüphelendi. Hastalanan köpeği veterinere götürdüler ve 10 yaşındaki hayvan acil ameliyata alındı.

Acil ameliyata alındı, içinden çıkardılar... Tam 1 metre!

Akıllara durgunluk veren olay, İngiltere'nin Kent şehrinde meydana geldi. 56 yaşındaki Paul Nokes ve oğlu, Noel ağacına sardıkları 1 metre uzunluğundaki yılbaşı süsünün yerinde olmadığını fark etti. Tüm evi arayan baba-oğulun çabaları sonuçsuz kalınca, gözler evin köpeğine çevrildi.

10 yaşındaki Danua cinsi Dexter adlı köpek, yılbaşı süsünü yediği için hastalandı. Köpeğin sahipleri, 10 yıldır beraber yaşadıkları köpeklerini veterinere götürdü. Röntgen, Dexter'ın yılbaşı süsünü yediğini doğrulayınca hayvan hemen ameliyata alındı.

Veteriner Kate Milroy, "Dexter'ın acil ameliyata alınması gerekiyordu, yediği yılbaşı süsü açıkça bir tıkanmaya neden olmuştu ve mümkün olan en kısa sürede çıkarmazsak ölümcül oalbilirdi." ifadelerini kullandı.

Veteriner, yılbaşı süsünü tek parça halinde çıkarabildiğine şaşırdığını söyledi.

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