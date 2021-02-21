ABD’de yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren şiddetli kutup soğukları nedeniyle şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısının en az 59 olduğu bildirildi. Teksas eyaleti başta olmak üzere ülkenin iç orta ve güney kısımlarını etkileyen şiddetli kar ve buzlanma, olumsuz durumların yaşanmasına neden oluyor. Haberlerde, aşırı soğuklarda en az 6 kişinin evinde donmuş olarak bulunduğu kaydedilirken, araçlarında ısınmak isteyen birçok kişinin karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kaldığı, bazılarının ise evlerinde ısınmaya çalışırken çıkan yangınlar sonucu öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Buz fırtınalarının ve kar yağışının olumsuz etkilediği birkaç güney eyaletinde de su kesintilerinin yaşandığı bildirildi. Mississippi eyaletindeki Jackson şehrinde 150 bin civarında; Memphis şehri dahil olmak üzere Tennessee eyaletinde de 650 binden fazla kişi su kesintisi sorunu yaşıyor. Güney bölgelerinde böylesi soğuk havalara alışık olmayan ve su boruları donan ABD’lilerden bazıları kar sularını kaynatıp kullanmaya başladı. Bununla birlikte çok sayıda gönüllü, eyalette zor durumda olanlar için su ve yemek yardımı yapıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, dondurucu soğukların sebep olduğu elektrik kesintilerinin olumsuz etkilediği Teksas eyaletinde, yardımlara daha fazla federal fon aktarmanın önünü açmak için acil durum ilan etti. Bu adım, federal bütçeden, eyalette yaşayanlara, geçici barınma, evlerin onarımı ve düşük maliyetli krediler gibi yardımlar sağlanmasının önünü açacak. Biden, yardımların önüne geçmemesi koşuluyla Teksas’ı ziyaret edeceğini de sözlerine ekledi.

Dünyayı etkileyebilir

Öte yandan Biden yönetimi, ABD’yi etkisi altına alan kar fırtınası ve elektrik kesintileri nedeniyle altı milyon doz Kovid-19 aşısının eyaletlere ulaştırılamadığını açıkladı. Beyaz Saray yetkilileri, federal hükümetin aşı dağıtımında hedefi gelecek haftaya kadar yakalamayı beklediğini bildirdi. Teksas’tan New England’a, kötü hava koşulları birçok aşılama merkezinin kapanmasına ve gerekli dozların sevkiyatının durmasına yol açtı.

Bununla birlikte Teksas’taki durumun küresel bir petrol krizine dönüşmesinden de endişe ediliyor. Bloomberg haber ajansına göre ABD’de günlük 4 milyonluk ham petrol üretimi durdu, bu da ABD’nin petrol üretiminin yüzde 40’ına denk geliyor.

Ted Cruz’a büyük tepki

Teksas’ta yaşanan kriz sürerken, eyaletin Cumhuriyetçi Senatörü Ted Cruz’un, Çarşamba günü ailesiyle birlikte Meksika’ya tatile gitmesi büyük rahatsızlık yarattı. Normal şartlar altında ülkeye hafta sonu geri dönmeyi planlayan Cruz, Perşembe günü özür dileyerek ABD’ye döndü. Cruz’un dönüşünde ünlü siyasiye havaalanında tepkili bir karşılama vardı. Bazı eyalet sakinleri ellerinde o anki ölü sayısını gösteren pankartlar hazırlayarak Cruz’u ‘karşıladı.’ Demokrat Parti’den ise Cruz’a istifa çağrısı yapıldı.