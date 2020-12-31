Aden Havalimanı'nda patlamada bilanço artıyor!

Yemen'in Aden kentinde bulunan uluslararası havalimanında dün patlama meydana geldi. Suudi Arabistan'dan gelen hükümet üyelerinin arasında Yemen Başbakanı Muin Abdülmelik'in de bulunduğu yeni hükümetin ülkeye giriş yaptığı sırada üç havan mermisinin patlaması sonucu, 22 kişinin öldüğü, 50 kişinin de yaralandığı ifade edildi.