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31.12.2020 - 10:13 | | DHA

Aden Havalimanı'nda patlamada bilanço artıyor!

Yemen'de Aden Havalimanı'nda dün patlama meydana geldi. Yeni hükümetin ülkeye giriş yaptığı sırada üç havan mermisinin patlaması sonucu, 22 kişinin öldüğü, 50 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Aden Havalimanı'nda patlamada bilanço artıyor!

Yemen'in Aden kentinde bulunan uluslararası havalimanında dün patlama meydana geldi. Suudi Arabistan'dan gelen hükümet üyelerinin arasında Yemen Başbakanı Muin Abdülmelik'in de bulunduğu yeni hükümetin ülkeye giriş yaptığı sırada üç havan mermisinin patlaması sonucu, 22 kişinin öldüğü, 50 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

O konuşursa Muhsin Yazıcıoğlu suikasti çözülecek! FETÖ'nün kilit ismi yakalandı!İstanbul’da düzenlenen operasyonda, FETÖ’nün en kritik isimlerinden Kamil Bakum ve Eşref Üstünova gözaltına alındı. FETÖ’nün avukatlardan sorumlu mahrem imam olan Kamil Bakum, Muhsin Yazıcıoğlu’nun düştüğü helikopterden cihazları söken iki astsubayın avukatlığını yapan Mustafa Atalar’ı yönlendiren kişi olarak da aranıyordu. FETÖ itirafçısı olan, Abdullah Önder’de, ‘Bakum’un da aralarında bulunduğu 6 isim konuşursa, Muhsin Yazıcıoğlu suikasti çözülür’ demişti.
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