Adım adım Karabağ’a

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki Dağlık Karabağ’a havadan ve karadan başlattığı harekat 6 merkezde sürerken, bölgedeki birçok noktada şiddetli çatışmalar devam etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gubadlı kent merkezinin işgalden kurtarıldığını açıkladı.

Aliyev, ayrıca Gubadlı’nın bazı köyleriyle Zengilan ve Cebrail illerinin de bazı köylerinin daha kurtarıldığını duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Ermenistan’ın Kotayk eyaletinin Tsaghkadzor kentinden Dağlık Karabağ’a gönderilen askerlerin büyük bölümünün de etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun cephenin farklı istikametlerinde Ermenistan güçlerine ait 2 tank, 2 zırhlı araç, 4 D-30 obüsü, 1 2A36 Giasint-B topu ve 7 otomobili imha ettiği belirtildi.

Ermenistan ordusunu kamikaze dronlarla vuran Azerbaycan güçlerinin, birçok cephede stratejik tepeleri ele geçirdiği bildirildi.

Stratejik karayolu

Bütün cephe hatlarında Ermeni güçleriyle şiddetli çatışmaların devam ettiği, Ermenistan’a ait bir savaş uçağı ile bir İHA’nın düşürüldüğü duyuruldu. Azerbaycan ordusu, Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan, savaş nedeniyle yol yapım çalışmalarına ara verilen stratejik Vardenis-Kelbecer karayoluna yaklaştı. Bu arada Azerbaycan ordusunun ilerlemesi Dağlık Karabağ’daki Ermeni aileleri endişelendirdi. Dağlık Karabağ’ın Azeri kuvvetlerin eline geçmesi ihtimaline karşı bölgeden Ermenistan’a doğru göç hareketi başladığı, yaklaşık 90 bin kişinin bölgeyi terk ettiği bildirildi. Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile Ermenistan’ın Azerbaycan ordusuna karşı savaşta çocuk askerler kullandığını söyledi.

Haciyev, “15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu savaş suçu olarak tanımlanmaktadır” dedi.

İnsani ateşkeste anlaşıldı

ABD, Azerbaycan ile Ermenistan’ın bugün yerel saatle 08:00’de başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı; ABD, Azerbaycan ve Ermenistan yönetimlerinin insani ateşkesle ilgili olarak uzlaştıkları ortak metni yazılı bir açıklamayla duyurdu. Açıklamada, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun’un 24 Ekim’de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile görüştüğü ve görüşmede iki ülkenin de “10 Ekim’de Moskova’da varılan insani ateşkesin uygulanmasına bağlılıklarını” yeniden dile getirdikleri kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Dağlık Karabağ sorununun barışçıl çözümü noktasında ABD’nin, Azerbaycan ve Ermenistan’ı birbirine yaklaştırmak için iki ülke dışişleri bakanları ve Minsk Grubu üyesi ülkeler arasındaki görüşmeler noktasında arabuluculuk yaptığı da ifade edildi.