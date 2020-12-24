Af dalgası sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak’taki görev değişimi öncesinde, kendisine yakın birçok isim için özal af çıkarmaya devam ediyor. Joe Biden’ın göreve gelişi öncesinde başkan olarak son haftalarını geçiren Trump, en son, Rusya soruşturması kapsamında suçlu bulunan George Papadopoulos ve Alex van der Zwaan’ın da aralarında yer aldığı 20 kişiye özel başkanlık affı çıkardı. Affedilenler arasında Irak’ta sivillerin öldürülmesinden sorumlu kişilerin de bulunması tartışma yarattı.

Rusya soruşturmasında tutuklanan ilk eski Trump danışmanı olan Papadopoulos, Twitter’da yaptığı paylaşımda Trump’a teşekkür etti ve “Bu benim ve ailem için dünyalara bedel!” ifadelerini kullandı. Affedilen bir başka isim olan Hollandalı avukat Alex van der Zwaan, Rusya’nın en zengin kişilerinden German Khan’ın damadı olarak tanınıyor. Listede, Rusya soruşturmasında suçlu bulunan kişiler ve eski Cumhuriyetçi siyasetçilerin de bulunması dikkati çekti. 20 Ocak’ta görevi Joe Biden’a bırakacak Trump’ın, bu tarihe kadar kendisine yakın birçok ismi de affetmesi bekleniyor.

‘Yanlışı düzeltiyor’

Rusya soruşturması Trump yönetimini uzun zaman zora sokmuştu. Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, 22 ay süren, Trump ve 2016 seçim kampanyası ekibinin Rusya ile gizli anlaşma yaptığı iddialarına yönelik soruşturmasının raporunu 22 Mart’ta Adalet Bakanlığına sunmuştu. Adalet Bakanı William Barr ise raporun önemli bulgularını Kongre’ye bildirmiş ve Trump’ın Rusya ile gizli iş birliği yaptığını gösteren bir sonuca ulaşılamadığını belirtmişti. Trump, raporun sonucunda tamamen aklandığını savunmuştu.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ise “Kararları, Mueller ve ekibinin bunca insana yaptığı yanlışı düzeltmeye yardımcı oluyor” denildi. Trump, geçen ay Rusya soruşturması sırasında FBI’a yalan söylediği için iki kez suçunu kabul eden eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’i de affetmişti.

Katliamın sorumluları

Bu arada Trump’ın, 2007’de Irak’ta 17 sivilin öldürülmesi olayına karışan 4 eski paralı askeri de affetmesi tepkilere neden oldu. 2007’de gerçekleşen ‘Nisur Meydanı olayında’ suçlu bulunan Amerikan özel güvenlik şirketi Blackwater’ın eski çalışanlarından Nicholas Slatten müebbet; Dustin Heard, Evan Liberty ve Paul Slough da 30’ar yıl hapis cezası almıştı. Şirkete yakın grupların, hapis cezası alan paralı askerlerinin affedilmesi için uzun süredir Başkan Trump ve Beyaz Saray çevrelerinde lobi yaparak baskı uyguladığı bilinirken, af kararı Blackwater’ın karanlık geçmişini bir kez daha gündeme getirdi. Katliamın ardından Blackwater şirketi isim değiştirmiş ve bu tür silahlı özel güvenlik şirketlerinin varlığı tüm dünyada sorgulanmıştı.

Biden’dan siber saldırı eleştirisi

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, ülkedeki birçok federal kuruma yönelik siber saldırılardan Başkan Donald Trump’ı sorumlu tutarak “Bu saldırı Trump’ın gözetiminde ve görmezden geldiği bir zaman gerçekleşti” dedi. Trump yönetimini siber saldırıları ciddiye almamakla suçlayan Biden, “Trump, saldırıyı ciddiye almasa bile, ben alacağım. Başkan Trump’ın tutumu beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu başkan saldırılardan kimin sorumlu olduğunu bile henüz saptamadı” dedi. Geçen hafta sonu, ABD Hazine, Ticaret ve İç Güvenlik bakanlıkları ile bazı hükümet kuruluşlarına siber saldırılar olmuş söz konusu saldırıların ardında Rusya’nın olduğu iddia edilmişti. Trump ise siber saldırıların arkasında Çin’in de olabileceği açıklaması yapmıştı.

Savunma bütçe tasarısını veto etti

ABD Başkanı Trump, daha önce “veto edeceğini” açıkladığı, savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı’nı veto etti. Trump, Kongre’ye gönderdiği notta, Senato ve Temsilciler Meclisi’nde kabul edildikten sonra onayına sunulan NDAA’yı veto ettiğini bildirdi. Trump, “Ne yazık ki, bu tasarı, kritik ulusal güvenlik konularını kapsamaktan yoksundur ve benim, Amerika’yı öncelediğim ulusal güvenlik ve dış politika eylemlerim ile çelişmektedir. Bu yasa tasarısı, Çin ve Rusya’ya bir hediyedir” ifadelerini kullandı. Temsilciler Meclisi ve Senato’dan 3’te 2’den yüksek oy çokluğuyla geçen tasarı, tekrar Kongre’ye dönecek ve aynı çoğunluğu yakalarsa Trump’ın vetosu geçersiz kılınabilecek.