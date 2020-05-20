Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü

Pervan Valiliği Sözcüsü Vahide Şehkar, basına yaptığı açıklamada, Pervan'ın Hilazey köyündeki camiye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Şehkar, saldırıda camiye gelen 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, 5'inin de yaralandığını belirtti.

Şehkar, saldırganların bölgeden kaçtığını kaydetti.

SALDIRIDA 1 ÇOCUK YARALANDI



Host Valiliği Sözcüsü Talip Mengel de Sabari ilçesinin Kurçak köyündeki camiye kimliği henüz bilinmeyen kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 sivilin öldüğünü vurguladı.

Mengel, saldırıda 1 çocuğun da yaralandığını aktardı.

Her iki saldırıyı da henüz üstlenen olmadı.