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26.11.2020 - 07:00 |

Afganistan’da 26 bin çocuk savaş kurbanı

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Save the Children (Çocukları Koruyun), Birleşmiş Milletler verilerine göre 2005 - 2019 yılları arasında Afganistan’daki savaşta en az 26 bin 25 çocuğun yaşamını yitirdiğini ya da yaralandığını açıkladı.

Afganistan’da 26 bin çocuk savaş kurbanı

14 yıldır savaşın hüküm sürdüğü Afganistan’da günde ortalama 5 çocuğun öldüğü ya da yaralandığı tespit edildi. Kuruluş, Afganistan’a ekonomik yardım sağlayan ülkeleri, çocukların geleceğini korumaya çağırdı. Afganistan’da tıkanan barış görüşmelerinin ve ABD askerlerinin çekilmesinin ardından şiddet bir kez daha yükselişe geçmişti. Save the Children’a göre, Afganistan çocuklar için en tehlikeli 11 ülke arasında yer alıyor.

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