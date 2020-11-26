Afganistan’da 26 bin çocuk savaş kurbanı

14 yıldır savaşın hüküm sürdüğü Afganistan’da günde ortalama 5 çocuğun öldüğü ya da yaralandığı tespit edildi. Kuruluş, Afganistan’a ekonomik yardım sağlayan ülkeleri, çocukların geleceğini korumaya çağırdı. Afganistan’da tıkanan barış görüşmelerinin ve ABD askerlerinin çekilmesinin ardından şiddet bir kez daha yükselişe geçmişti. Save the Children’a göre, Afganistan çocuklar için en tehlikeli 11 ülke arasında yer alıyor.