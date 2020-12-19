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19.12.2020 - 16:20 | | AA

Afganistan'da ABD hava üssüne saldırı

ABD'nin Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki en büyük hava üssü Bagram'a roketli saldırı düzenlendi.

Afganistan'da ABD hava üssüne saldırı

Pervan Valiliği Sözcüsü Vahide Şehkar, basına yaptığı açıklamada, Pervan'ın Kalander Hil bölgesinde bir aracın içinden 5 roket mermisinin ateşlendiğini söyledi.

Saldırıda can kaybının olup olmadığının henüz bilinmediğini aktaran Şehkar, aynı bölgede ateşlenmeye hazır bulunan 7 roket mermisinin de ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

NATO bünyesinde görev yapan ABD birliklerinden konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Taliban'dan ABD'ye "saldırı" uyarısı

Taliban'dan yapılan açıklamada, ABD birliklerinin Afganistan'da sivillere yönelik hava saldırılarının devam ettiği bildirildi.

ABD'nin hava saldırılarını devam ettirmesinin Taliban ile ABD arasında 29 Şubat'ta imzalanan barış anlaşmasına aykırı olduğu belirtilen açıklamada, hava saldırıları devam ettiği takdirde kendilerinin de ABD askerlerine karşı saldırılarını yeniden başlatabilecekleri kaydedildi.

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