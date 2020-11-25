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25.11.2020 - 15:12 | | AA

Afganistan'da art arda saldırılar: 4 ölü, 13 yaralı

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde 2 ayrı saldırıda 4 kişi öldü, 7'si polis 13 kişi yaralandı.

Afganistan'da art arda saldırılar: 4 ölü, 13 yaralı

Tolonews'in haberine göre, Afganistan'ın Kandahar vilayetinde yol kenarına yerleştirilen mayının patlaması sonucu 4 sivil yaşamını yitirdi, 6 sivil yaralandı.

Kandahar polisi, olayın, Panjwai yöresinde meydana geldiğini açıkladı.

Sivilleri taşıyan aracın mayına çarpması sonucu biri çocuk, 3'ü kadın 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü çocuk 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yine Kandahar'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 polis yaralandı.

Kandahar emniyet müdürü Tandin Han, olayın Lahori'de bir polis kontrol noktası yakınında meydana geldiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin araca ateş açtığı, aracın içindeki patlayıcıların havaya uçması sonucu 7 polis memurunun yaralandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık ilan etti: Devlet başkanlığı seviyesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İSEDAK 36. Bakanlar Toplantısı'na videokonferansla katıldı. Erdoğan, 'İslam ve Müslüman düşmanlığı, kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde himaye edilen bir politikaya dönüşmüştür. İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı ile mücadele etmek, o topraklarda yaşayan kardeşlerimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir' dedi.
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